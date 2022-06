ન્યુઝ ડેસ્ક: માઇક્રોબાયોલોજી, ઇમ્યુનોલોજી અને મોલેક્યુલર જિનેટિક્સ વિભાગના અધ્યક્ષ ઇલ્હેમ મેસોઉદી, Ph.D.ની આગેવાની હેઠળનો અભ્યાસ સેલ રિપોર્ટ્સમાં પ્રકાશિત થયો હતો. સંશોધન બતાવે છે કે, સગર્ભા માતાઓમાં કોવિડ-19 સંક્રમણ કે જેઓ એસિમ્પ્ટોમેટિક હતા અથવા હળવા લક્ષણો ધરાવતા હતા તેઓ હજુ પણ રોગપ્રતિકારક પ્રતિભાવને ઉત્તેજિત કરે છે જેનાથી પ્લેસેન્ટામાં સોજો થઈ જાય છે.

આ પણ વાંચો: શું કોફીથી થઈ શકે છે કેન્સર ?

માતા અને બાળક વચ્ચે વાયરસનું સંક્રમણ અત્યંત દુર્લભ: મેસાઉદીએ કહ્યું કે, આ અભ્યાસ પહેલા, આ પ્રતિભાવ ફક્ત ગંભીર COVID-19 કેસોમાં જ હોવાનું માનવામાં આવતું હતું, હવે આપણે જાણીએ છીએ કે, એક હળવો ચેપ પણ જે દર્દી સાથે નોંધાયેલો નથી તે પણ માતાની રોગપ્રતિકારક શક્તિ દ્વારા નોંધવામાં આવે છે. પ્લેસેન્ટાના ચેપ (Infections of the placenta) હોવાના અહેસાસના ખૂબ જ સ્પષ્ટ સંકેતો હતા. કારણ કે, પ્લેસેન્ટા વિકાસશીલ ગર્ભને SARS-CoV-2 સહિતના ઘણા પેથોજેન્સથી રક્ષણ આપે છે, માતા અને બાળક વચ્ચે વાયરસનું સંક્રમણ અત્યંત દુર્લભ છે, પરંતુ ગર્ભ માટે સૌથી મોટું જોખમ એ છે કે, માતાની રોગપ્રતિકારક શક્તિ (immunity) વાયરસને કેવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપે છે. મેસાઉદી કહે છે કે, રોગપ્રતિકારક પ્રતિક્રિયાઓ જે પ્લેસેન્ટાના બળતરાને (Infections of the placenta) ઉત્તેજિત કરે છે તે પ્રતિકૂળ ગર્ભાવસ્થાના પરિણામો સાથે સંકળાયેલ હોઈ શકે છે, જેમાં પ્રિટરમ લેબર અને પ્રિક્લેમ્પસિયાનો સમાવેશ થાય છે, તેમજ બાળકની રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં ઘટાડો થવાને કારણે નિયોનેટલ કોમપ્લીકેશન પણ થાય છે.

આ પણ વાંચો: કસરત કરતા પહેલા વોર્મઅપ કેમ જરૂરી છે અને તેના ફાયદા શુ છે, વાંચો સંપૂર્ણ માહિતી

સગર્ભા માતાઓને રસી આપવી કેટલી જરુરી: સિંગલ-સેલ આરએનએ-સિક્વન્સિંગ અને મલ્ટીકલર ફ્લો સાયટોમેટ્રીનો ઉપયોગ કરીને, મેસાઉદીની ટીમે સગર્ભા માતાઓના પ્લેસેન્ટા પેશીઓ અને રક્તમાં રોગપ્રતિકારક કોષોનું વિશ્લેષણ કર્યું. જેણે ડિલિવરી પહેલા SARS-CoV-2 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કર્યું હતું. એસિમ્પટમેટિક હળવા COVID-19 ધરાવતી સ્ત્રીઓના નમૂનાઓની તુલના વાયરસ વિનાની સ્ત્રીઓ સાથે કરવામાં આવી હતી. પરિણામો દર્શાવે છે કે, જ્યારે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરનારા દર્દીઓએ ટી-સેલ્સ સક્રિય કર્યા હતા, ત્યારે તેઓએ વિશિષ્ટ મેક્રોફેજ કોશિકાઓનું સ્તર ઘટાડ્યું હતું જે પેશીઓનું નિયમન કરે છે. પ્લેસેન્ટામાં રોગપ્રતિકારક કોશિકાઓ એવી રીતે રીવાયર્ડ કરવામાં આવી હતી જેનાથી પેશીઓમાં બળતરા થવાની સંભાવના વધુ બની હતી. માતાની રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને SARS-CoV-2 વિશેની વધતી જતી સમજમાં ઉમેરો કરે છે અને માતાઓ અને શિશુઓ માટે સંભવિત લાંબા ગાળાની અસરો પર ભવિષ્યના અભ્યાસો કરવામાં મદદ કરશે. માતાની રોગપ્રતિકારક શક્તિ (immunity) કેટલી સક્ષમ છે. જ્યારે તે જ સમયે બતાવે છે કે, જ્યારે ચેપ ગંભીર ન હોય ત્યારે પણ COVID-19 કેટલું નુકસાનકારક હોઈ શકે છે, મેસાઉદીએ કહ્યું કે, આ બધા કારણોથી ખબર પડે કે સગર્ભા માતાઓને રસી આપવામાં આવે તે એટલું મહત્વનું શા માટે છે.