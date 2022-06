ન્યૂઝ ડેસ્ક: માહિતીનો અભાવ કહો, સમયનો અભાવ અથવા આળસ, ઘણી વખત લોકો તેમની કસરતની દિનચર્યાને અનુસરતા પહેલા વોર્મઅપ એક્સરસાઇઝ (WARM UP IS IMPORTANT BEFORE WORKOUT) કરતા નથી. જેનું પરિણામ એ છે કે વ્યાયામથી લાભ (benefits of exercise) મળવાને બદલે, મોટાભાગના લોકોને સ્નાયુઓમાં દુખાવો, ભારેપણું, તણાવ અથવા કસરત કર્યા પછી તેની ટોચ જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. વાસ્તવમાં, કસરત કરતા પહેલા, શરીરને કસરત માટે તૈયાર કરવું પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જેથી શરીરને કસરતનો પૂરેપૂરો લાભ તો મળે જ છે, પરંતુ કસરત દરમિયાન શરીરને કોઈપણ પ્રકારની ઈજાથી બચાવી શકાય છે.

વોર્મઅપ કરવું જરૂરી છે: દિલ્હીના સ્પોર્ટ્સ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ડૉ. નીલ પુંડિર સમજાવે છે કે કસરત કરતાં પહેલાં યોગ્ય રીતે વૉર્મ-અપ એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્નાયુઓ અને હાડકાંને ઈજા થવાનું જોખમ ઓછું થાય છે. તે સમજાવે છે કે વોર્મઅપ (WARM UP IS IMPORTANT BEFORE WORKOUT) કરવાથી, ખાસ કરીને સ્નાયુઓમાં તણાવ ઓછો થાય છે અને તેમના અને સાંધાઓમાં લવચીકતા અને હૂંફ વધે છે. જેના કારણે કોઈપણ પ્રકારની કસરત કરવી સરળ બને છે, કસરત કરવાની ઝડપ વધે છે અને શરીર સક્રિય અને કસરત કરવા માટે તૈયાર બને છે.

વોર્મઅપ કરવાના ફાયદા: ડૉ. પુંડિરના જણાવ્યા અનુસાર, કસરત પહેલાં વોર્મઅપ (WARM UP IS IMPORTANT BEFORE WORKOUT) કરવાથી વ્યક્તિની નર્વસ સિસ્ટમ સક્રિય થાય છે, જે તેના શરીરમાં રક્ત પરિભ્રમણની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવે છે. આના કારણે તેના હૃદયનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે અને તેની ઓક્સિજન લેવાની ક્ષમતા પણ સારી થાય છે. આ સાથે તેના શરીરનું મેટાબોલિઝમ પણ સારું રહે છે. આ ઉપરાંત, વોર્મઅપ કરવાથી સ્નાયુઓમાં આરામ અને સાંધામાં જડતા ઓછી થતી હોવાથી, કસરત કરતી વખતે શરીરની હલનચલન સરળ બને છે. જેના કારણે તેની કસરત કરવાની ક્ષમતા અને ઝડપ બંને વધે છે.

વોર્મઅપ શું છે: દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ એથ્લેટિક કોચ અને વ્યાયામ કોચ જયા સિંહ પાલ કહે છે કે હળવી કસરતો, યોગ અને સામાન્ય કસરત કરવા, જટિલ ઉચ્ચ તીવ્રતાની કસરતો કરવા અને ખેલાડીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી કસરત અથવા રમતની તાલીમ બધા માટે વોર્મઅપ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સામાન્ય રીતે, કોઈપણ પ્રકારની કસરત કરતા પહેલા, ઓછામાં ઓછા 10 મિનિટનું વોર્મઅપ (WARM UP IS IMPORTANT BEFORE WORKOUT) કરવું જોઈએ. ઉપરાંત, વોર્મ-અપ દરમિયાન જે કસરતો કરવાની હોય છે તે કસરતની જટિલતાને આધારે પસંદ કરવી જોઈએ.

વોર્મ-અપ રૂટિન કેમ બનાવાય: જયા સિંહનું કહેવું છે કે તેના આધારે વોર્મિંગ અપનો (WARM UP IS IMPORTANT BEFORE WORKOUT) સમયગાળો પણ વધારી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ વ્યક્તિ સામાન્ય યોગ, વ્યાયામ અથવા હળવી કસરત કરે છે, તો ચાલવું, દોડવું, કૂદવું અને દોરડા કૂદવા જેવી ગરમ-અપ કસરતો ધીમી ગતિએ અને પછીથી વધુ ઝડપી ગતિએ કરી શકાય છે. કસરતની અન્ય શ્રેણીઓ માટે, પુશ-અપ્સ, આર્મ સ્વિંગ, બટ કિકર્સ, શોલ્ડર રોટેશન, સ્ક્વોટ્સ અને એરોબિક આ ઉપરાંત પ્રેક્ટિસ કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત, જેઓ જીમમાં વેઇટ ટ્રેઇનિંગ અને એબીએસ એક્સરસાઇઝ જેવી હાઇ-ઇન્ટેન્સિટી એક્સરસાઇઝ કરે છે અથવા કોઇ ખાસ રમતની ટ્રેઇનિંગ સંબંધિત એક્સરસાઇઝ કરે છે, ટ્રેનર્સ તેમની જરૂરિયાત મુજબ અલગ પ્રકારનું વોર્મઅપ રૂટિન પણ બનાવી શકે છે.

કસરતના પ્રકાર: તે કહે છે કે સમયગાળો અને કસરતના પ્રકાર પર આધાર રાખીને, વોર્મઅપ (WARM UP IS IMPORTANT BEFORE WORKOUT) શેડ્યૂલ 10 મિનિટથી વધુ વધારી શકાય છે, પરંતુ તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે આ સમય દરમિયાન કસરતની ગતિ અને આવર્તન નિર્ધારિત માત્રામાં હોવી જોઈએ જેથી શરીર પર તેની અસર સંતુલિત રહે. એટલે કે, ન તો શરીરને ઓછી માત્રામાં વોર્મઅપનો લાભ મળે છે અને ન તો કસરતનો મોટાભાગનો સમય ફક્ત વોર્મ-અપમાં જ પસાર થવો જોઈએ.