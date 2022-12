વડોદરા: જેલમાંથી પેરોલ પર છૂટયા (Released from prison on parole)બાદ એક વર્ષથી ફરાર બળાત્કારનો આરોપી ઝડપાયો (Vadodara Police nabbed a rape accused) હતો.પંચમહાલ જિલ્લાના જાંબુઘોડા એક સગીર કન્યાનું અપહરણ કરવાના કેસમાં રણજિત ઉર્ફે પપ્પુ મનોરંજન બહેરાને બળાત્કારના કેસમાં કોર્ટે સજા કરી હતી.

બળાત્કારની સજા ભોગવતા કેદી રણજિતે તા 10-09-2021ના રોજ 14 દિવસની પેરોલ રજા મેળવી હતી.પરંતુ ત્યારબાદ તા 25મીએ હાજર થયો ન હતો.જેથી જેલ સત્તાધીશોએ તેની તપાસ કરવા માટે પોલીસને જાણ કરી હતી.ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પેરોલ ફર્લો સ્કવોડના પીએસઆઇ કે જે વસાવા અને ટીમે કેદી પર લાંબા સમયથી વોચ રાખતાં તે ઓરિસ્સાના બલેશ્વર જિલ્લાના અંતરિયાળ કનકઇ ગામે એક સબંધીને ત્યાં છુપાયો હોવાની વિગતો મળી હતી. જેથી પોલીસની ટીમ કનકઇ ગામે પહોંચી(police team reached Kanaka Odisha) હતી.

સ્થાનિક લોકોમાં ગેરસમજ ના થાય તે માટે પોલીસે ત્યાંના શ્રમજીવીઓનો વેશ ધારણ કર્યો હતો(Dressed as a proletariat) અને ફોટો સાથે રાખી રણજિત પર વોચ રાખી હતી. રણજિત ઓળખાઇ જતાં પોલીસે તક જોઇને તેને દબોચી લીધો હતો અને ગામલોકોમાં ગેરસમજ થાય તે પહેલાં તેને તાલુકાના પોલીસ મથકે લઇ જઇ વડોદરા લવાયો હતો.

ઓરિસ્સામાં બળાત્કારના આરોપીને પકડયા બાદ પેરોલફર્લો સ્કવોડના પીએસઆઇ અને ટીમ પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે મધ્યપ્રદેશના માલવીયાનગર ખાતેની શ્રી પેલેસ હોટલમાં માંજલપુરના છેતરપિંડીના ગુનાનો પાંચ વર્ષથી ફરાર આરોપી નૈરિશ હરેન્દ્રભાઇ ઝવેરી છુપાયો હોવાની વિગતો મળતાં પોલીસે દરોડો પાડયો હતો. આ વખતે આરોપી હોટલમાં ચેકઆઉટ કરી રહ્યો હતો. પોલીસ તેને ઓળખી જતાં તેને ભાગવાનો મોકો મળ્યો નહતો.આરોપી નૈરિશે એક મહિલાને વીજ કંપનીમાં ભાડેથી કાર મુકાવી આપવાના નામે ઠગાઇ કરતાં વર્ષ 2016માં ગુનો નોંધાયો હતો.

પોલીસ ઓળખે ના તે માટે બળાત્કારીએ મુંડન કરાવ્યું હતું: જેલમાંથી પેરોલ મેળવ્યા (Released from prison on parole) બાદ ઓરિસ્સાના ગામમાં છુપાયેલા રણજિતે પોલીસ ઓળખી ના શકે તે માટે માથે મુંડન કરાવી દીધું હતું.જેને કારણે પોલીસ પાસે તેનો ફોટો હોવા છતાં ઓળખવામાં મુશ્કેલી પડી(shaved head so as not to be recognized) હતી.