સુરત: વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની (Veer Narmad South Gujarat University) ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી મેસમાં વિદ્યાર્થીનીઓને હલકી ગુણવત્તાનું ભોજન પીરસવામાં આવી રહ્યું (Students forced to eat substandard food) છે. જેને કારણે વિદ્યાર્થીનીઓ હલકી ગુણોતર વાળું ભોજન લેવા મજબૂર થયા (forced to eat substandard food in girls hostel) છે. તે ઉપરાંત પીરસવામાં આવતા થાળીમાં ઘણી વખત જીવ–જંતુઓ, વાળ અને ઘણી વખત કચરો આવી જાય છે.

હલકી ગુણવત્તા વાળું ભોજન: આ બાબતે જયારે વિદ્યાર્થીનીઓ વોર્ડનને ફરિયાદ કરે છે ત્યારે રજૂઆત પર ધ્યાન અપાતું નથી. આવા બિનઆરોગ્યપ્રદ ભોજનથી કોઈ વિદ્યાર્થીનીનું સ્વાસ્થ્ય બગડે તો તેની જવાબદારી કોની? જેને લઈને આજરોજ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા ગર્લ્સ હોસ્ટેલના કાર્યપાલને રજૂઆત કરી (Presentation by ABVP to the Executive) હતી.

ગર્લ્સ હોસ્ટેલના કાર્યપાલને રજૂઆત: વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં (Veer Narmad South Gujarat University girls hostel)છેલ્લા ઘણા સમયથી મેસમાં વિદ્યાર્થીનીઓને હલકી ગુણવત્તાનું ભોજન પીરસવામાં આવી રહ્યું છે. ભોજનની થાળીમાં જીવ –જંતુઓ, વાળ અને ઘણી વખત કચરો આવી જાય છે તેવા વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ પણે જોઈ શકાય છે કે, નાના-ઈયળ અને જીવડાંઓ જોવા મળી રહ્યા (Students forced to eat substandard food) છે. જેને લઈને વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ગર્લ્સ હોસ્ટેલના કાર્યપાલ ઉપર પણ ઘણા બધા સવાલ ઊભી રહ્યા છે. હાલ તો આ મામલે હજી સુધી યુનિવર્સિટી દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી હોય તેવું સામે આવ્યું (Presentation by ABVP to the Executive) નથી.

'અમારી હોસ્ટેલમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી જમવાની થાળીઓ માંથી જીવડાં અને કીડાઓ નીકળી રહ્યા છે. ઉપરાંત મને નબળી કક્ષાનું અને કાચું જમવાનું આપવામાં આવે છે. આ બાબતે ઘણા સમયથી મૌખિક રજૂઆત કરવામાં આવી રહ્યું છે પરંતુ આ મામલે કોઈ પણ પ્રકારનો સુધાર કાતો એક્શન લેવામાં આવતો નથી. ગતરોજ એની લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે.અને આ મામલે અમે એક વખત કુલપતિને પણ રજુઆત કરી હતી. હોસ્ટેલનાં વોર્ડનને પણ રજુઆત કરી હતી. આ હોસ્ટેલમાં 450 ગર્લ્સ જેટલી રહે છે.' શ્રેયા દરબાર, ABVPની કાર્યકર્તા

