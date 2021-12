રાજકોટમાંથી 1 કિલોગ્રામ ગાંજો ઝડપાયો

રાજકોટઃ રાજ્યમાં નશાના કારોબારનો પર્દાફાશ થયા બાદ રાજકોટમાં ઠેર ઠેર નશીલા પદાર્થ(intoxication in gujarat) ઝડપાવાનું શરુ છે. એવામાં રાજકોટ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા વધુ એક વખત રાજકોટ નજીકથી 1 કિલોગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો(amount of cannabis in Rajkot) ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ 1 કિલોગ્રામ ગાંજાના જથ્થા સાથે SOGએ એક શખ્સની પણ ધરપકડ કરી છે. જોકે હાલ આ શખ્સ ગાંજાનો જથ્થો(Amount of cannabis in Gujarat) કોને આપવાનો અને તે ગાંજો ક્યાંથી લઈને આવ્યો હતો અને તે કેટલા સમયથી ગાંજાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો છે તે તમામ બાબતોને લઈને રાજકોટ પોલીસ દ્વારા શખ્સની વધુ પુછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

રાજકોટ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના(Rajkot Special Operations Group) કર્મચારીઓ પેટ્રોલિંગમાં હતા. તે દરમિયાન શહેરની ભાગોળે આવેલ માલિયાસણ ગામ ખાતે માલધારી ચોક નજીકથી દિનેશ વસ્તા ટોયટા નામનો શંકાસ્પદ શખ્સ નીકળતા પોલીસ દ્વારા તેની તપાસ(Drugs busted in Rajkot) કરવામાં આવી હતી. જે દરમિયાન તેની પાસેથી 1 કિલોગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. જ્યારે SOGએ તાત્કાલિક આ શખ્સની ધરપકડ કરી હતી અને તેની પાસે રહેલો ગાંજાનો જથ્થો કબ્જે કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

રાજકોટ SOGએ દિનેશ વસ્તા ટોયટા નામના શખ્સની ધરપકડ કરીને તેની વિરુદ્ધ ગુનો(Drug busting crime in Rajkot) નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જ્યારે SOGએ ઝડપી પાડેલા 1 કિલો ગાંજાની બજાર કિંમત અંદાજે 10,000 રૂપિયા માનવામાં આવી રહી છે. ત્યારે હાલ રાજકોટ પોલીસ(marijuana Rajkot Police) દ્વારા શખ્સની વધુ પુછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે.

