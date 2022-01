પાટણઃ કોરોનાની બીજી લહેરમાં સરકારની બેદરકારી સામે આવી હતી. તેવામાં પાટણ જિલ્લામાં કોરોનાના કેસની સંખ્યા સતત વધી (Corona Cases in Patan) રહી છે. ત્યારે કોરોનાની ત્રીજી લહેરને પહોંચી વળવા આરોગ્ય વિભાગે પાટણમાં વિશેષ વ્યવસ્થા (Health Services in Patan) કરી છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધી કુલ 637 દર્દીઓ કોરોના સંક્રમિત થયા છે, જેમાં પાટણ શહેરમાં 168 દર્દીઓ કોરોનાની ઝપેટમાં આવ્યા છે. ત્યારે સંક્રમિત દર્દીઓને સમયસર સારવાર મળી રહે તે માટે ધારપુર મેડિકલ હોસ્પિટલ ખાતે વેન્ટિલેટર, ઓક્સિજન, દવાઓ રમડેસિવિર ઈન્જેક્શન તેમ જ પૂરતા પ્રમાણમાં બેડની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં (Arrangements for corona patients at Dharpur Hospital) આવી છે.

ત્રીજી લહેરમાં સમયસર સારવાર મળી રહે તે માટેની વ્યવસ્થા

ત્રીજી લહેરમાં સમયસર સારવાર મળી રહે તે માટેની વ્યવસ્થા

ધારપુર મેડિકલ હોસ્પિટલમાં સુવિધા અંગે જણાવતા અધિક તબીબી અધિક્ષક ડો. દીક્ષિત મોઢે જણાવ્યું હતું કે, કોરોનાની ત્રીજી લહેરમાં દર્દીઓને સમયસર સારવાર મળી રહે તે માટે ધારપુર હોસ્પિટલમાં 125 વેન્ટિલેટર બેડ 350 ઓક્સિજન બેડ મળી કુલ 475 બેડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જેમાં 60 બેડની વ્યવસ્થા બાળકો માટે કરવામાં આવી છે. તો સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ, મ્યુકરમાઈકોસિસ માટે 6 બેડ અને ઓમિક્રોનના દર્દીઓ (Separate arrangements for mucormycosis and omicron patient in Patan) માટે પણ એક અલાયદો વોર્ડ તૈયાર કરાયો છે.

ધારપુર હોસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓ માટે વિશેષ વ્યવસ્થા

ધારપુર હોસ્પિટલમાં વિશેષ વ્યવસ્થા કોરોનાની બીજી લહેરમાં જે રીતે ઓક્સિજનની ભારે અછત સર્જાઈ હતી તેવી અછત ફરી વાર ન સર્જાય તે માટે ધારપુર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે (Arrangements for corona patients at Dharpur Hospital) 13,000 લિટરની ઓક્સિજનની ટાંકી તેમ જ 1,000 અને 500 એલએમપીના ઓક્સિજન જનરેટર પ્લાન્ટ તૈયાર છે. તો 1,000 લીટરવાળી 6 ઓક્સિજન ટેન્ક અને 120 જમ્બો સિલેન્ડર તૈયાર કરાયા છે. આ સિવાય ધારપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં હાલમાં (Arrangements for corona patients at Dharpur Hospital) પૂરતા પ્રમાણમાં દવાઓ અને 2500 રેમડેસિવિર ઈન્જેકશનનો જથ્થો છે.

ધારપુર હોસ્પિટલમાં ઓક્સિજન પ્લાન્ટની પણ પૂરતી સગવડ

ધારપુર હોસ્પિટલમાં વિશેષ વ્યવસ્થા

ધારપુર હોસ્પિટલમાં 5 દર્દી દાખલ છે

આપને જણાવી દઈએ કે, ધારપુર હોસ્પિટલમાં હાલમાં 5 દર્દીઓ દાખલ છે, જેમાં 2 દર્દીઓ કોરોના પોઝિટિવ છે. જ્યારે 3 દર્દીઓ શંકાસ્પદ છે. દાખલ થયેલા દર્દીઓને હજી સુધી કોઈ વેન્ટિલેટરની જરૂર પડી નથી. તમામ દર્દીઓની તબિયત હાલમાં સ્થિર છે. તો ધારપુર હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા 5 ફેકલ્ટી ડોકટર, 6 ઈન્ટરનેટ ડોક્ટર એક નર્સિંગ સ્ટાફ તથા 7 વિદ્યાર્થીઓ પોઝિટિવ છે, જે હાલમાં હોમ ક્વોરન્ટાઈન છે.