બનાસકાંઠાઃ જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં એક સાથે 163 કોરોનાના નવા કેસ નોંધાતા કોરોના બ્લાસ્ટ (Corona Blast in Banaskantha) થયો છે. હવે તો જિલ્લામાં આરોગ્ય અધિકારી (Banaskantha District Health Officer Corona Positive) સહિત 20 મેડિકલ ઓફિસર પણ કોરોના પોઝિટિવ (Banaskantha Medical Officer Corona Positive) થયા છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો, જિલ્લામાં કોરોનાની બીજી લહેરમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોના મૃત્યુ થયા હતા. તેવામાં ફરી એક વાર કોરોનાના વધતા કેસ ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. બીજી તરફ આરોગ્ય વિભાગે પણ કોરોના ટેસ્ટિંગની સંખ્યા વધારી દીધી છે, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં કોરોનાના દર્દીઓ સામે આવી રહ્યા છે.

જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી સહિત 20 મેડિકલ ઓફિસર કોરોના પોઝિટિવ

જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી સહિત 20 મેડિકલ ઓફિસર કોરોના પોઝિટિવ

જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કરોનાના નવા 163 કેસ નોંધાયા હતા. ત્યારબાદ આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં (Increase in corona testing in Banaskantha) આવ્યું છે. તો જિલ્લામાં અત્યારે કોરોનાના સક્રિય કેસની સંખ્યા વધીને 510 એ પહોંચી (Corona Active Case in Banaskantha) છે. જિલ્લામાં હવે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી સહિત 20 મેડિકલ ઓફિસર કોરોનાની ઝપેટમાં આવ્યા છે.

જિલ્લામાં ક્યાં કેટલા કેસ, જુઓ

જિલ્લામાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા RT-PCR 1,050 અને એન્ટિજન 1,326 મળી કુલ 2,376 જેવા ટેસ્ટ કરવામાં (Increase in corona testing in Banaskantha) આવ્યા હતા, જેમાંથી 163 લોકો કોરોના સંક્રમિત હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તો અહીં અમીરગઢમાં 1, ભાભરમાં 1, દાંતામાં 18, દાંતીવાડામાં 2, ડીસામાં 34, ધાનેરામાં 9, લાખણીમાં 1, પાલનપુરમાં 72, સુઈગામમાં 4, વડગામમાં 16, થરાદમાં 1, વાવમાં 4 સહિત જિલ્લાના 12 તાલુકામાં કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે, જેમાં 48 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. જિલ્લામાં અત્યારે કોરોનાના સક્રિય કેસ 510 (Corona Active Case in Banaskantha) છે.