ખેડા જિલ્લાની મહુધા વિધાનસભા બેઠકના (Mahudha assembly seat of Kheda district) કોંગ્રેસના ઉમેદવાર (Congress Candidate of Kheda Mahudha Seat) અને ધારાસભ્ય ઈન્દ્રજીતસિંહ પરમારનો વિડીયો ભાજપના પ્રદેશ મહામંત્રી (State General Minister of BJP) પ્રદીપસિંહ વાઘેલાએ ટ્વીટ કર્યો હતો. જે વિડીયો વાયરલ થતા રાજકારણ ગરમાયું છે. જેને લઈ ઇન્દ્રજીતસિંહ પરમાર દ્વારા વિડીયો જૂનો અને એડીટેડ હોવાનું જણાવ્યું હતું. હાલ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2022ને (Gujarat Assembly Election 2022) લઈ રાજકીય પક્ષો દ્વારા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા ઉમેદવાર અને પક્ષનો પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે. ત્યારે કેટલાક વિડીયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

વિડીયો જૂનો અને એડીટેડ છે, મને બદનામ કરવાની કોશિશ: ઈન્દ્રજીતસિંહ પરમાર વાયરલ વિડીયો બાબતે ઇન્દ્રજીતસિંહ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, આ 2017નો જૂનો વિડિયો છે. મેં કોઈ ચોક્કસ સંપ્રદાય માટે હોસ્પિટલ ખસેડવાની વાત નથી કરી, પરંતુ હોસ્પિટલ નજીક રહે અને બધાને લાભ મળે તેવી વાત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભાજપ દ્વારા વિડીયો વાયરલ કરી મને બદનામ કરવાની કોશિશ થઈ રહી છે. ભાજપ હાર ભાળી ગઈ હોઈ હાર પચાવી શકતા નથી એટલે મારા જૂના વીડીયો એડીટ કરી વાયરલ કરી રહ્યા છે. એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. જ્યારે ETV Bharat વિડીયો વાયરલની પુષ્ટિ કરતું નથી.