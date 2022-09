બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસામાં લવ જેહાદના મામલાએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. કારણ કે, અહીં લવ જેહાદના વિરોધમાં (love jihad news today) ડિસામાં બંધનું એલાન આપવામાં (Proclamation of Bandh in Banaskantha Deesa) આવ્યું છે. તેના કારણે વેપારીઓ સવારથી જ પોતાના ધંધા રોજગારને સંપૂર્ણપણે બંધ (Proclamation of Bandh in Banaskantha Deesa) રાખ્યા છે. જ્યારે 11 વાગ્યાએ હિન્દુ સમાજ 10,000થી વધુ લોકો આ રેલીમાં જોડાશે. જોકે, શહેરમાં સવારથી જ ચૂસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે.

