આણંદ જિલ્લામાં સમાવિષ્ટ તમામ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આજે તારીખ 21,08,2022 ૨વિવારના રોજ મતદારયાદી સુધારણા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો (Electoral Brief Reform Programme ). આ ખાસ ઝુંબેશના ભાગરૂપે જિલ્લાના કુલ 1810 મતદાન મથકો ખાતે નિમાયેલ બુથ લેવલ ઓફીસર દ્વારા સવારે 10:00 ક્લાકથી સાંજે 05:00 કલાક સુધી મતદાર યાદીમાં નામ નોંધણી, કોઈપણ પ્રકારના સુધારા વધારા કરવા, આધાર લીંક, હક્ક દાવા અને વાંધા અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવી હતી (Election card reform campaign launched in Anand).

મતદાર સુધારણા યાદી ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022ને ધ્યાને રાખી તારીખ 01,10,2022 ની લાયકાતની મતદારયાદીની ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ તમામ જિલ્લાઓમાં યોજાઇ રહ્યો છે. જિલ્લાનો કોઈપણ નાગરીક મતદાર નોંધણીથી વંચિત ૨હી ન જાય તેમજ તમામ 18 વયથી વધુ ઉંમર મતદારોનો મતદારયાદીમાં સમાવેશ સુનિશ્ચિત કરી શકાય તે અંગે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. મતદાર જાગૃતિ તથા કેળવણી હેઠળ જિલ્લામાં તમામ વિધાનસભા મતવિસ્તાર તથા શહેરી વિસ્તારમાં મતદાર જાગૃતિ અંગેના કાર્યક્રમ આયોજીત ક૨વામાં આવ્યા હોવાનું જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેકટર મનોજ દક્ષિણીએ જણાવ્યું છે.

