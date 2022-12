અમદાવાદ: લોકો એરપોર્ટ, લગ્નમાં, નોકરી કરતા હોય તે સ્થળે અચાનક મેડીકલ ઈમરજન્સીની જરૂર પડતી હોય છે. અનેક લોકો સમયસર સારવાર ન મળતાં જીવ ગુમાવતાં હોય છે. જ્યારે અમુક લોકોને સમયસર સારવાર મળતાં નવજીવનને(Timely treatment of people saved their lives) પામતાં હોય છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર એવો જ એક બનાવ બન્યો હતો(cisf personnel saved life of an unconscious passenger).

પ્રાથમિક સારવાર આપી બચાવ્યો જીવ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આધેડને અચાનક છાતીમાં દુઃખાવો અને ગભરામણ થતા એરપોર્ટ પર હાજર CISFના જવાન દ્વારા તાત્કાલિક આધેડને પ્રાથમિક સારવાર આપી(CISF personnel saved life by giving first aid) જીવ બચાવ્યો હતો. ત્યારે સમયસર સારવાર મળતા આધેડનો જીવ બચી જવા પામ્યો હતો. આધેડે CISFના જવાનનો આભાર માન્યો હતો.આધેડને સારવાર આપતો CISF જવાનનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો.

એરપોર્ટ પર અચાનક બેભાન: સામે આવેલી માહિતી પ્રમાણે, ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ પર ઇન્ડિગોની મુંબઇ જતી ફ્લાઇટમાં 69 વર્ષના નારાયણ ચૌધરી તેમના પત્ની સાથે હૈદરાબાદ જઈ રહ્યા હતા. તેઓ એરપોર્ટ પર સિક્યોરિટી ચેકિંગ કરાવી બેઠા હતા ત્યારે તેમને અચાનક જ ગભરાટ થઇ હતી. તેઓ ખુરશી પરથી નીચે પડી ગયા હતા. જે જોતાં સબ ઇન્સ્પેક્ટર કપિલ રાઘવ અને દિનેશ ચૌહાણ મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા અને તેમણે નારાયણ ચૌધરીને સીપીઆર આપતાં તેઓ ભાનમાં આવ્યા હતા. સમયસર સારવાર મળતા આધેડનો જીવ બચી ગયો હતો.

