અમદાવાદ: ગુજરાતના ઈતિહાસમાં ગૌરવનું વધુ એક પાનું ઉમેરાયું છે. ભારતના ત્રણ નવા સાંસ્કૃતિક સ્થળોનો યુનેસ્કોની વિશ્વ વારસા સ્થળોની સંભવિત યાદીમાં (three cultural sites of India in the list of UNESCO) સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્થળોમાં ગુજરાતના મોઢેરા સ્થિત સૂર્યમંદિર, ઐતિહાસિક વડનગર શહેર અને ત્રિપુરાના ઉનાકોટી સ્થિત રોક-કટ રિલિફ શિલ્પોનો સમાવેશ કરાયો છે.

કેન્દ્રીયપ્રધાન જી.કિશન રેડ્ડીએ ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી

ગુજરાતના વધુ 2 સ્થળોનો સમાવેશ: યુનેસ્કોએ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ્સની સંભવિત યાદી (UNESCO World Heritage tentative List) જાહેર કરી છે. જેમાં ગુજરાતના વધુ 2 સ્થળોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં વડનગર અને સૂર્યમંદિર મોઢેરાને યુનેસ્કોની યાદીમાં (Surya Mandir and Vadnagar included in UNESCO list) સમાવેશ કરાયો છે, કેન્દ્રીયપ્રધાન જી કિશન રેડ્ડીએ(Union Minister G Kishan Reddy) ટ્વીટ કરીને આ અંગેની જાણકારી આપીને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. ભારતીય પુરાતત્વીય સર્વેક્ષણ વિભાગે આ ટ્વિટને શેર કર્યુ હતું અને તેમાં ઉમેર્યુ હતું કે આ પગલાથી ભારતમાં સાંસ્કૃતિક વારસાને મોટું ઇજન પ્રાપ્ત થશે. દેશના કુલ 52 વર્લ્ડ હેરિટેઝ સાઈટ્સમાં તેનો સમાવેશ કરાયો છે.

જાણો શું છે આ સ્થળોની ખાસિયતો

વડનગર:

પાંડવોની નગરી: વડનગરને પહેલાંના સમયમાં આનર્તપુર, આનંદપુર નામે પણ ઓળખવામાં આવતું હતું. એક સમયે તે આ પ્રદેશની રાજધાની હતું. સમૃદ્ધિ ઉપરાંત વિદ્વતા, કળા ખાસ કરીને નૃત્‍ય અને સંગીત માટે તે ખૂબ જ જાણીતું હતું. વડનગરનો ઈતિહાસ ખુબ જ જુનો છે. કહેવાય છે કે મહાભારતમાં પાંડવો ત્યાં વસવાટ કરતાં હતાં. વડનગર આખું પુરાતત્વ અવશેષોથી ભરેલું છે. અત્યાર સુધી વડનગરની જમીનમાંથી ખોદકામ દરમિયાન કેટલાયે પ્રકારના પુરાતત્વો મળી આવ્યાં છે જે આ વાતની સાબિતી આપે છે કે વડનગર પહેલાંના સમયમાં એક મહાન અને મહત્વનું નગર હશે.

જમીનમાંથી ખોદકામ દરમિયાન કેટલાયે પ્રકારના પુરાતત્વો મળી આવ્યાં

PM મોદીનું જન્મસ્થળ: વડનગર મંદિર અને તળાવનું જ શહેર કહેવાય છે. ત્યાં ઠેર ઠેર તળાવ અને મંદિરો આવેલા છે. વડનગરમાં આવેલા રાષ્ટ્રીય મહત્વના સ્મારકોમાં અજપાલ કુંડ, અર્જુન બારી દરવાજો અને કિર્તી તોરણનો સમાવેશ થાય છે. વડનગર ભારતના ૧૫મા અને હાલના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું જન્મસ્થળ(Birth place of PM Modi) છે. વડનગરમાં લગભગ 2000 વર્ષ જુનું ઐતિહાસિક હાટકેશ્વર મંદિર આવેલું છે. અહીં દૂર દૂરથી શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરવા માટે આવે છે. શહેરની બહાર 17મી સદીમાં બનેલું આ તીર્થસ્થળ હાટકેશ્વર મહાદેવને સમર્પિત છે. જે વડનગર બ્રાહ્મણોના પ્રમુખ દેવતા છે. આ મંદિરનું નિર્માણ ભારતીય શાસ્ત્રીય શૈલીમાં કરવામાં આવ્યું હતું. વડનગરમાં આવેલું ગુજરાતની શાન એવું કિર્તી તોરણ, તાનારીરીની સમાધિ, શર્મિષ્ઠા તળાવ, બૌદ્ધ વિરાસત, પ્રસિદ્ધ હાટકેશ્વર મંદિર તેમજ પુરાતત્વ વિભાગના ઉત્ખનન દરમિયાન ઘણી બધી ઐતિહાસિક બાબતો મળી આવેલી છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું જન્મસ્થળ

મોઢેરા:

સૂર્ય મંદિર: મહેસાણાથી લગભગ 25 કિલોમીટરના અંતરે આવેલા વિશ્વપ્રસિદ્ધ મોઢેરા આવેલું છે. પુષ્પાવતી નદીના કિનારે આવેલા આ સૂર્યમંદિરની બનાવટ અને તેનું નક્સી કામ અદભૂત, અવિસ્મરણીય છે. સૂર્યમંદિરનું નિર્માણ કરાવનારો રાજવંશ સોલંકી કુળનો હતો. સોલંકી વંશને સૂર્યવંશી પણ કહેવાતો હતો. તેઓ સૂર્યને કુળદેવતાના રૂપમાં પૂજતા હતા. શિલ્પકલાન અદ્દભૂત ઉદાહરણ રજૂ કરનારુ આ વિશ્વપ્રસિધ્ધ મંદિરની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે સમગ્ર મંદિરના નિર્માણમાં ક્યાય પણ ચૂનાનો ઉપયોગ નથી કરવામાં આવ્યો. ઈરાની શૈલીમાં નિર્મિત આ મંદિરને સોલંકી ભીમદેવે બે ભાગમાં નિર્મિત કરાવ્યું હતું.

સૂર્યનું પહેલુ કિરણ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં પડે છે. તેના કારણે મંદિર ઝળહળી ઉઠે છે.

અદભૂત કોતરણી: મંદિરના સભામંડપમાં કુલ 52 સ્તંભ છે. આ સ્તંભો પર વિવિધ દેવી-દેવતાઓના ચિત્રો અને રામાયણ અને મહાભારતના પ્રસંગોને કોતરીને તૈયાર કરાયા છે. આ સ્તંભોને નીચેની તરફ જોતા તેઓ અષ્ટકોણાકાર અને ઉપરની તરફ જોતા એ ગોળ દેખાય છે. તો સૂર્યમંદિરની મુલાકાતે ન માત્ર દેશ પરંતુ વિદેશ પણ અનેક લોકો આવે છે. આ મંદિરની એક ખાસિયત છે કે સૂર્યનું પહેલુ કિરણ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં પડે છે. તેના કારણે મંદિર ઝળહળી ઉઠે છે. તો આ જ મંદિરની આગળના ભાગમાં એક વિશાળ કુંડ આવેલો છે. જેને સૂર્ય કુંડ કે રામ કુંડ કહેવામાં આવે છે.