અમદાવાદ એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રીફોર્મ્સ(એડીઆર)એ લેટેસ્ટ અહેવાલ પ્રકાશિત (ADR Report on New Ministers ) કર્યો છે. આ અહેવાલમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત નવા પ્રધાનમંડળના (Bhupendra Patel New Government 2022 )જે ધારાસભ્યો છે, તે અંગેની સંપૂર્ણ વિગતો જાહેર કરી છે. આ ધારાસભ્યોએ પોતે રજૂ કરેલ સોંગદનામામાં આ વિગતો મુકેલી છે. જેનું એનાલિસીસ કરતો એડીઆરનો અહેવાલ (ADR Report 2022 )છે.

ગુનાઈત ઇતિહાસ ભૂપેન્દ્ર પટેલની નવી સરકારમાં (Bhupendra Patel New Government 2022 ) 17માંથી 4(24 ટકા) પ્રધાનો સામે ગુના દાખલ થયેલા (Criminal record in new ministers ) છે તેવું તેમણે તેમના સોંગદનામામાં જણાવ્યું છે. નવા પ્રધાનોમાં ક્રિમિનલ રેકોર્ડ એટલે કે ગુનાઈત ઈતિહાસ ધરાવતા પ્રધાનો છે હર્ષ સંઘવી, પરસોત્તમ સોલંકી, રાઘવજી પટેલ અને ઋષિકેશ પટેલ. આ ચારમાં ગંભીર ગુના ધરાવતાં પ્રધાનોમાં પરસોત્તમ સોલંકી છે, જેમની સામે આઇપીસી 420, આઈપીસી 467 અને આઈપીસી 477 મુજબ ગુનો નોંધાયેલ છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે જૂના પ્રધાનમંડળમાં 7 પ્રધાનો ગુનાઈત ઈતિહાસ ધરાવતા હતાં અને તેમાંથી 3 પ્રધાનો સામે ગંભીર ગુનો દાખલ (ADR Report on New Ministers ) હતો.

કરોડપતિ પ્રધાનો નવી સરકારમાં 17 પ્રધાનોમાંથી 16 પ્રધાનો કરોડપતિ (millionaire among new ministers )છે. આ 17 પ્રધાનોની સરેરાશ મિલકત રૂપિયા 32.70 કરોડ થવા જાય છે. ગત પ્રધાનમંડળમાં સામેલ પ્રધાનોની સરેરાશ મિલકત રૂપિયા 3.95 કરોડ હતી. સૌથી વધુ મિલકત ધરાવતાં પ્રધાન બળવંતસિંહ રાજપુત(સિદ્ધપુર)ની મિલકત રૂપિયા 372.65 કરોડ છે, જે સૌથી વધારે છે. સૌથી ઓછી મિલકત ધરાવનાર પ્રધાન બચુભાઈ ખાબડ(દેવગઢબારિયા) છે, તેમની કુલ મિલકત રૂપિયા 92.85 લાખ (ADR Report on New Ministers ) છે.

પ્રધાનોની જવાબદારી(દેવું) પટેલ સરકારના 17 પ્રધાનોમાંથી 14 પ્રધાનોએ પોતાના પર જવાબદારી હોવાનું જણાવ્યું છે. સૌથી વધુ દેવું ધરાવતા પ્રધાન બળવંતસિંહ રાજપુત છે, જેમની કુલ જવાબદારી રૂપિયા 12.59 કરોડની છે.

શૈક્ષણિક વિગતો ભૂપેન્દ્ર 2.0 નવી સરકારના 17 પ્રધાનોમાંથી 6(35 ટકા) પ્રધાનોએ જણાવ્યું છે કે તેમનું શિક્ષણ ધોરણ 8થી 12ની વચ્ચે છે. તેમજ 8(47 ટકા) પ્રધાનો ગ્રેજ્યુએટ અથવા તો તેનાથી વધુ શિક્ષણ ધરાવે છે. અને 3 (18 ટકા) પ્રધાનો ડિપ્લોમા હોલ્ડર (ADR Report on New Ministers ) છે.

સૌથી ઓછું ભણેલા પ્રધાનો નવી સરકારમાં સૌથી ઓછું ભણેલાં પ્રધાનોમાં સૌથી નાની વયના પ્રધાન એવા ગૃહપ્રધાન હર્ષ સંઘવીનું નામ ટોચે છે. બીજા નંબર પર મૂુળુ બેરા 10 પાસ, ત્રીજા નંબર પર ભીખુસિંહજી પરમાર, 10 પાસ, બચુ ખાબડ 10 પાસ, મુકેશ પટેલ 12 પાસ અને જગદીશ પંચાલ કોલેજનું પ્રથમ વર્ષ ભણેલાં (ADR Report on New Ministers ) છે.

ઉંમરલાયક પ્રધાનો 17 પ્રધાનોમાંથી 3(18 ટકા) પ્રધાનો 31થી 50 વર્ષની વયના છે. જ્યારે 14 (82 ટકા) પ્રધાનોની ઉંમર 51થી 80 વર્ષની વચ્ચે છે. 17 પ્રધાનોમાંથી માત્ર એક જ મહિલા ભાનુબહેન બાબરિયા પ્રધાન બન્યા છે. કનુભાઈ દેસાઇ 71 વર્ષના છે. ભીખુસિંહજી પરમાર 68 વર્ષના છે.કુંવરજી બાવળિયા 67 વર્ષના છે. અને બચુ ખાબડ 67 વર્ષના (ADR Report on New Ministers ) છે.

સૌથી નાની વયના પ્રધાન ગુજરાત સરકારમાં આ કેટેગરીમાં જોઇએ તો હર્ષ સંઘવી 37 વર્ષના છે. બીજા નંબરે ભાનુબહેન બાબરીયા 47 વર્ષના છે અને ત્રીજા નંબરે જગદીશ પંચાલ 49 વર્ષના છે.