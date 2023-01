ન્યૂઝ ડેસ્ક: USB Type-C ચાર્જર એ ઉદ્યોગ-માનક કનેક્ટર છે જેનો ઉપયોગ ડિસ્પ્લે, ડેટા ટ્રાન્સમિશન (USB Type C port data transfer) અને ચાર્જિંગ એપ્લિકેશન્સની વિશાળ શ્રેણીની જરૂરિયાતને સંબોધવા માટે થાય છે. આજે આપણે સ્માર્ટફોન નામના મોબાઈલ ફોનના આધુનિક સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે બધા બધા સ્માર્ટફોનથી સારી રીતે પરિચિત છીએ. જેમ જેમ મોબાઈલ ફોન સમયની સાથે બદલાયો છે તેમ તેની સાથે જોડાયેલ એક્સેસરીઝમાં પણ ઘણો બદલાવ આવ્યો છે. કોઈપણ ફોનનો ઉપયોગ કરવા માટે તેને ચાર્જ પણ કરવો પડે છે. આજકાલ ફોનના ચાર્જરમાં સી ટાઈપ પોર્ટ આવવા લાગ્યા છે. આ જોઈને લોકોના મનમાં વારંવાર સવાલ આવે છે કે, તેની શું જરૂર હતી. તેના ફાયદા શું છે ? આ દિવસોમાં બધા સ્માર્ટફોનમાં USB 2.0 પોર્ટની જગ્યાએ USB Type C પોર્ટ (USB Type C port) શા માટે આપવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો: હોમવર્લ્ડ ન્યૂઝ યુએસ સરકારના પ્રતિબંધ પછી TikTok માટે અનિશ્ચિતતા

ફાસ્ટ ડેટા ટ્રાન્સફર: Type-C કનેક્ટર કોઈપણ અન્ય USB કેબલ કરતાં ઝડપી છે. તમે તેનો ઉપયોગ લેપટોપ જેવા મોટા ઉપકરણોને ચાર્જ કરવા માટે પણ કરી શકો છો. માત્ર ચાર્જિંગ જ નહીં, યુએસબી(USB) ટાઈપ C પોર્ટ ડેટા ટ્રાન્સફર માટે પણ ઘણી મદદ કરી શકે છે. માઇક્રો યુએસબી 2.0 પોર્ટની સરખામણીમાં ડેટા ઝડપથી ટ્રાન્સફર થાય છે. માઇક્રો USB 2.0 પોર્ટ 450MB પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે ડેટા ટ્રાન્સફર કરે છે. જ્યારે USB Type C સાથે 5GB પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. તમારે USB 2.0 પ્રકારનું ચાર્જર ઊંધું કે સીધું જોઈને પ્લગ કરવું પડ્યું. આના કારણે યુઝર્સને ઘણી વખત ભૂલથી આ પોર્ટ તૂટવાની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરંતુ યુએસબી ટાઈપ સી પોર્ટમાં રિવર્સ કરવાની કોઈ પરેશાની નથી. આ પોર્ટને ઊંધું કે, ઊલટું પ્લગ-ઇન કરી શકો છો. તે તૂટતું નથી.

આ પણ વાંચો: ટેસ્લા મોડલ S કારની 396 માઇલની રેન્જ, માત્ર 2 સેકન્ડમાં 60 માઇલ પ્રતિ કલાકની ઝડપ

ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ: આજકાલ મોટાભાગના સ્માર્ટફોન યુએસબી ટાઈપ C ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે આવે છે. યુએસબી ટાઇપ C ફોનને માઇક્રો યુએસબી 2.0 પોર્ટ કરતાં વધુ ઝડપથી ચાર્જ કરે છે. તેનું સૌથી મોટું કારણ પાવર ટ્રાન્સમિશન છે. માઇક્રો યુએસબી 2.0 પોર્ટ 20 વોટ સુધી પાવર ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. જ્યારે યુએસબી ટાઇપ સી 100 વોટ સુધી પાવર ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. મતલબ કે ફોનને યુએસબી ટાઈપ સીથી 5 ગણી ઝડપથી ચાર્જ કરી શકાય છે. આજના સમયમાં સ્માર્ટફોનમાં રેમ અને પ્રોસેસર ખૂબ જ સારી રીતે આપવામાં આવે છે. જેના કારણે તેમાં બેટરીનો વપરાશ પણ વધુ થાય છે. તેથી જ તેમાં વધુ mAh બેટરી આપવામાં આવી છે. જેને ફાસ્ટ ચાર્જિંગ માટે USB Type C પોર્ટની જરૂરિયાત અનુભવાઈ અને તેની શોધ થઈ છે.