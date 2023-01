વોશિંગ્ટન: US હાઉસ (us government on tiktok)ના આંતરિક મેમો મુજબ ધારાસભ્યો અને કર્મચારીઓને ગૃહ દ્વારા જારી કરાયેલા કોઈપણ મોબાઇલ ફોનમાંથી TikTok દૂર કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ સાથે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે, આવા જ પર લોકપ્રિય એપ્સ ડાઉનલોડ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. મેમો હાઉસના મુખ્ય વહીવટી અધિકારી કેથરીન એલ. મંગળવારે sjpindor દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો હતો. જેમાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે, તેમની ઓફિસના સાયબર સિક્યોરિટી યુનિટને ઘણા સુરક્ષા જોખમોને કારણે ટિકટોકને યુઝર્સ માટે ઉચ્ચ જોખમ હોવાનું જણાયું તે પછી પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો (TikTok Ban in America) હતો.

રાજકીય પંચિંગ બેગ: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ટિકટોકને એક અનિશ્ચિત વર્ષનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. કારણ કે, ચીન વિરોધી રિપબ્લિકન કોંગ્રેસમાં વધુ નિયંત્રણ મેળવે છે અને અત્યંત લોકપ્રિય વિડિઓ શેરિંગ એપ્લિકેશન માટે કડક તપાસની માંગ કરે છે. ચાઇનીઝ ટેક જાયન્ટ ByteDanceની માલિકીની, TikTokએ યુએસ રૂઢિચુસ્તો માટે રાજકીય પંચિંગ બેગ બની ગયું છે. જેઓ આક્ષેપ કરે છે કે, લાખો યુએસ યુવાનો દ્વારા ડાઉનલોડ કરાયેલ એપ્લિકેશનને ચાઇનીઝ કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (CCP) દ્વારા જાસૂસી અથવા પ્રચાર માટે અટકાવી શકાય છે.

TikTokએ ડિજિટલ ફેન્ટાનીલની સમકક્ષ: પરંતુ હવે ડેમોક્રેટ્સ ટીકાના મેદાનમાં જોડાયા છે અને યુએસ પ્રમુખ જો બિડેને ગયા અઠવાડિયે એક નવા કાયદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. જે સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા ડિવાઈઝ પર ટિકટોકના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકે છે. કાયદો યુએસ હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ અને સેનેટમાં ટિકટોકના ઉપયોગ પર પણ પ્રતિબંધ મૂકે છે. TikTokએ "ડિજિટલ ફેન્ટાનીલ"ની સમકક્ષ છે." રિપબ્લિકન ધારાસભ્ય માઇક ગેલાઘરે જણાવ્યું હતું કે, ''ચીન સામે કોંગ્રેસમાં અગ્રણી અવાજો પૈકીના એક, એપની સરખામણી ઘાતક ઓપીઓઇડ સાથે કરી હતી.''

સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગની અસર: તેમણે NBC ન્યૂઝને જણાવ્યું કે, "તે ખૂબ જ વ્યસનકારક અને વિનાશક છે અને અમે સતત સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગની કાટ લાગતી અસર વિશે ચિંતાજનક ડેટા જોઈ રહ્યા છીએ, ખાસ કરીને અહીં અમેરિકામાં યુવાનો અને મહિલાઓ પર. "અમે પૂછવું પડશે કે શું અમે CCP અમેરિકાની સૌથી શક્તિશાળી મીડિયા કંપની બનવાના ચરણમાં શું છે તેના પર નિયંત્રણ રાખવા માંગીએ છીએ," ગલાઘરે NBC ને કહ્યું. ટિકટોકના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, ''હવે TikTok USA ચીનની માલિકીની કંપની તરીકે ટકી રહેવા માટે લડી રહ્યું છે, તેની વધતી જતી તક સાથે કે તેણે US સ્માર્ટફોન પર રહેવા માટે ByteDanceમાંથી અલગ થવું પડશે.''

ભાવીની માગણી કરી: ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા આ ભાવિની માગણી કરવામાં આવી હતી. જેમણે આદેશ આપ્યો હતો કે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ટિકટોક કામગીરી યુએસ કંપની ઓરેકલને વેચવામાં આવે તે પહેલાં બિડેન ઓફિસમાં પ્રવેશ કરે અને ઓછો કડક અભિગમ અપનાવે. પરંતુ ટિકટોક તરફનો મૂડ ગયા મહિને ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગયો. જ્યારે ByteDanceને સ્વીકારવાની ફરજ પડી કે, કર્મચારીઓએ મીડિયામાં લીકના સ્ત્રોતને ઓળખવાના પ્રયાસમાં પત્રકારોને ટ્રૅક કરવા માટે અયોગ્ય રીતે TikTok ડેટા ઍક્સેસ કર્યો.

યુવાનોમાં ઓનલાઈન વ્યસન: ફ્રાન્સના પ્રમુખ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોને ગયા મહિને ચીની સોશિયલ નેટવર્ક પર કન્ટેન્ટ સેન્સર કરવા અને યુવાનોમાં ઓનલાઈન વ્યસનને પ્રોત્સાહિત કરવાનો આરોપ લગાવીને ટીકા અન્ય પશ્ચિમી દેશોમાં પણ વિસ્તરી છે. TikTokએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વિદેશી રોકાણ પરની ગુપ્ત ઇન્ટરએજન્સી કમિટી (CFIUS) દ્વારા યુએસ સરકાર સાથે લાંબા ગાળાની વ્યવસ્થા શોધવાનો પ્રયાસ કરવા માટે મહિનાઓ સુધી પ્રયત્નો કર્યા છે.

TikTok રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે જોખમ: પરંતુ એફબીઆઈના ડિરેક્ટર ક્રિસ્ટોફર રે દ્વારા જાહેર ટીકા વચ્ચે આ વ્યવસ્થા અટકાવવામાં આવી છે જેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ TikTokને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે જોખમ તરીકે જોતા રહે છે. રેએ ગયા મહિને ચેતવણી આપી હતી કે, ચાઇનીઝ પાસે એપ્લિકેશનના અલ્ગોરિધમને નિયંત્રિત કરવાની ક્ષમતા છે. જે યુએસ યુઝર્સને સરકાર માટે સંવેદનશીલ બનાવે છે. "જે અમારા મૂલ્યોને શેર કરતી નથી અને તે એક મિશન ધરાવે છે.