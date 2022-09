નવી દિલ્હી Apple તેની વાર્ષિક હાર્ડવેર ઇવેન્ટ (Apple annual hardware event) માં iPhones, Watch, AirPods Pro earbuds અને અપડેટ્સ (apple launch event 2022) ની નવી લાઇન-અપ લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. વપરાશકર્તાઓ iPhone 14 પ્રો અને પ્રો મેક્સ (apple iphone 14 pro max) માં ત્રણ મુખ્ય સુવિધાઓની અપેક્ષા રાખી શકે છે, જે એપલના ટોપ એન્ડ ફોન છે. તેમાં કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવા હંમેશા ઓન ડિસ્પ્લે સાથે 48MP રીઅર (48MP rear camera) કેમેરા છે, એક મોટો અને સારો સેન્સર છે. New iphones watches airpods pro earbuds launch

સુધારેલ સેલ્ફી કેમેરા ધ વર્જ દ્વારા અહેવાલ મુજબ, ટોપ એન્ડ iPhones અપગ્રેડેડ A16 પ્રોસેસિંગ ચિપ અને બે નવા રંગો વાદળી અને ડીપ પર્પલ મેળવી શકે છે. બેઝ iPhone 14 એ જ A15 પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરે તેવી શક્યતા છે અને આ વર્ષે કોઈ મિની iPhones નહીં હોય. તે ઝડપી 30W ચાર્જરને સપોર્ટ કરે છે અને 256GB સ્ટોરેજ સાથે 128GB ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજથી નોંધપાત્ર ઉછાળો આપે તેવી અફવા છે. નોન પ્રો મોડલ માટે સૌથી મોટી અપડેટ iPhone 14 Maxમાં 6.7 ઇંચની મોટી ડિસ્પ્લે લાવવાની અપેક્ષા છે. વિશ્લેષક મિંગ ચી કુઓના જણાવ્યા અનુસાર, iPhone 14 લાઇનઅપમાં વધુ સારો સેલ્ફી કેમેરા પણ હોઈ શકે છે, જે ઓટોફોકસ સુવિધાનો ઉપયોગ કરે છે.

સ્ટર્ડી મેટલ iPhone 14માં સેલ્યુલર કનેક્શન ન હોય તેવી કટોકટીની પરિસ્થિતિઓ માટે સેટેલાઇટ કનેક્ટિવિટી પણ હોઈ શકે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, Apple એથ્લેટ્સ માટે વોચ સિરીઝ 8, રિફ્રેશ્ડ SE અને નવું કઠોર પ્રો મોડલ પણ પ્રદર્શિત કરશે. શ્રેણી 8 ઘડિયાળ નવી S8 ચિપ સાથે આવે તેવી શક્યતા છે અને તેમાં તાપમાન સેન્સર પણ હોઈ શકે છે. Apple Watch Pro મોટા અંદાજે 2 ઇંચના ડિસ્પ્લે સાથે આવી શકે છે જે વધુ વિખેરાઈ-પ્રતિરોધક છે અને મજબૂત મેટલ કેસને રમતા કરે છે.

એરપોડ્સ પ્રો બ્લૂમબર્ગના માર્ક ગુરમેન અપેક્ષા રાખે છે કે, વોચ પ્રોની કિંમત 900 ડોલર થી 999 ડોલર સુધી ગમે ત્યાં હશે. એરપોડ્સ પ્રોને 2019 માં તેના પ્રારંભિક લોન્ચ પછીથી કોઈ અપડેટ્સ પ્રાપ્ત થયા નથી અને હવે, Apple Far Out ઇવેન્ટમાં AirPods Pro 2 પ્રદર્શિત કરશે. ફિટનેસ ટ્રેકિંગ અને લોસલેસ ઓડિયો માટે સપોર્ટ પર ફોકસ સાથે નવો એરપોડ્સ પ્રો બીટ્સ ફીટ પ્રો જેવો જ હોઈ શકે છે. AirPods Pro 2 ચાર્જિંગ કેસને નાના સ્પીકર સાથે અપગ્રેડ પણ મળી શકે છે, જે જ્યારે તમે તેને Find My app દ્વારા શોધવાનો પ્રયાસ કરો છો ત્યારે અવાજ આવે છે. IANS