દેશમાં આજથી NDA સરકાર, નરેન્દ્ર મોદી સતત ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન પદના શપથગ્રહણ કરશે - Narendra Modi to take oath as PM

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Jun 9, 2024, 7:03 AM IST | Updated : Jun 9, 2024, 8:13 AM IST

નવી દિલ્હીઃ આજે 9 જૂને નરેન્દ્ર મોદી સતત ત્રીજી વખત દેશના વડાપ્રધાન બનીને NDA સરકાર દ્વારા દેશનું નેતૃત્વ સંભાળવા જઈ રહ્યા છે. તેમના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં દેશ-વિદેશમાંથી મહાનુભાવો આવી રહ્યાં છે. નરેન્દ્ર મોદી 9 જૂન, રવિવારના રોજ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં સતત ત્રીજી વખત ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લેશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાંજે 7:15 વાગ્યે શપથ લેવડાવશે, જેનું સમગ્ર દેશમાં જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવશે. એક સત્તાવાર જાહેરાતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ 9 જૂન, 2024ના રોજ સાંજે 07.15 કલાકે રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે વડાપ્રધાન અને કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદના અન્ય સભ્યોને પદ અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવશે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ ભાજપના સંસદીય દળના નેતા તરીકે મોદીની ચૂંટણીની પુષ્ટિ કરતો પત્ર રજૂ કર્યા પછી તરત જ રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ મોદીને વડાપ્રધાન પદ માટે નામાંકિત કર્યા હતા. મોદી ઉપરાંત નવી એનડીએ સરકાર હેઠળના મંત્રી પરિષદ પણ રવિવારે સાંજે શપથ લેશે. બીજેપીના વરિષ્ઠ નેતાઓ અમિત શાહ અને રાજનાથ સિંહ ઉપરાંત પાર્ટી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા અને તેલુગુ દેશમ પાર્ટીના એન ચંદ્રબાબુ નાયડુ, જેડી(યુ)ના નીતિશ કુમાર અને શિવસેનાના એકનાથ શિંદે સરકારમાં તેમના પ્રતિનિધિત્વના હિસ્સાને અંતિમ સ્વરૂપ આપે તેવી અપેક્ષા છે. પક્ષકારોની સલાહ લેવામાં આવી રહી છે. નરેન્દ્ર મોદીના શપથ ગ્રહણ સમારોહનું ટીવી ન્યૂઝ ચેનલો પર જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવશે. તે YouTube અને અન્ય સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર સ્ટ્રીમિંગ માટે પણ ઉપલબ્ધ હશે. તમામ રાષ્ટ્રીય ટેલિવિઝન ન્યૂઝ ચેનલો રવિવારે સાંજે 7:15 વાગ્યે ટીવી અને તેમની સોશિયલ મીડિયા ચેનલો પર મોદીના શપથગ્રહણ સમારોહનું જીવંત પ્રસારણ કરશે. જાહેર સેવા પ્રસારણકર્તા દૂરદર્શન પણ તેની ટીવી અને યુટ્યુબ ચેનલ પર કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ કરશે. આ સમારોહનું યુટ્યુબ ચેનલ અને ભારતના રાષ્ટ્રપતિના X એકાઉન્ટ પર પણ જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવશે. નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં દેશમાં ફરી એકવાર એનડીએની સરકાર બનવા જઈ રહી છે. એનડીએની બેઠકમાં નરેન્દ્ર મોદી ત્રીજી વખત સંસદીય દળના નેતા તરીકે ચૂંટાયા. સંસદીય દળના નેતા તરીકે ચૂંટાયા પછી, નરેન્દ્ર મોદી ગઈકાલે શુક્રવારની સાંજે રાષ્ટ્રપતિ ભવન પહોંચીને રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ સમક્ષ સરકાર બનાવવાનો દાવો કર્યો. Modi 3.0 New Cabinet : આજે સાંજે વડાપ્રધાન પદે નરેન્દ્ર મોદી (Narendra Modi)નો શપથગ્રહણ સમારોહ યોજાવાનો છે. તેમની સાથે મંત્રીમંડળના અન્ય સભ્યો પણ શપથ લેશે. કોંગ્રેસે કહ્યું અમને નથી મળ્યું આમંત્રણ: નરેન્દ્ર મોદીના શપથ ગ્રહણ સમારોહના આમંત્રણ પર, કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે કહ્યું, "અમારા માટે કોઈ આમંત્રણ આવ્યું નથી. 2024ની ચૂંટણી નરેન્દ્ર મોદીની નૈતિક હાર છે... મોદી મુદ્દો છે અને મોદીને 240 બેઠકો મળે છે." પંડિત નેહરુને 1952, 1957, 1962માં બે તૃતીયાંશ બહુમતી મળી, તેમને 370 બેઠકો અને તેનાથી પણ વધુ બેઠકો મળી હતી. છેલ્લા 10 વર્ષમાં સંસદ પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવ્યું છે.

