સીડની: દુનિયાભરના લોકો જૂના વર્ષને વિદાય આપવા અને નવા વર્ષ 2023ને આવકારવા (new year celebration) માટે તૈયાર છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ ફટાકડા ફોડીને ( welcomes new year 2023) નવા વર્ષને આવકારવાની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. ટ્વિટર યુઝરે ટ્વિટર પર સિડનીમાં નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ ફટાકડાનો વીડિયો શેર કર્યો છે. આ સાથે તેણે કેપ્શન લખ્યું - સિડની હાર્બર પર રાત્રે 9 વાગ્યે લાઇટ શો મસ્તી કરતા યુવાનો માટે યોગ્ય છે. સિડનીમાં નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ ફટાકડાની આકર્ષક તસવીરો અને વીડિયો લોકોએ સોશિયલ મીડિયા (new year wishes greetings) પર શેર કર્યા છે.

ન્યુઝીલેન્ડે વિશ્વમાં પ્રથમ નવું વર્ષ 2023 ઉજવ્યું: દુનિયાભરના લોકો નવા વર્ષની ઉજવણીમાં ડૂબેલા છે, જૂના વર્ષ 2022ને અલવિદા કહેવામાં આવી રહ્યું છે. વિશ્વમાં ન્યુઝીલેન્ડના ઓકલેન્ડ બાદ હવે ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ છે. લોકો શેરીઓમાં ઉજવણી કરી રહ્યા છે. ફટાકડા પણ ફોડી રહ્યા છે. ન્યુઝીલેન્ડે વિશ્વમાં સૌપ્રથમ નવું વર્ષ 2023 ઉજવ્યું હતું. અહીં ઓકલેન્ડના પ્રખ્યાત સ્કાય ટાવર પરથી ફટાકડા ફોડવામાં આવ્યા હતા અને લોકોએ નવા વર્ષની ઉજવણી કરી હતી.

નવા વર્ષને લઈને લોકોમાં ઘણો ક્રેઝ: ભારતમાં પણ નવા વર્ષને લઈને લોકોમાં ઘણો ક્રેઝ છે, ઉત્તરાખંડના નૈનીતાલ અને મસૂરીથી લઈને હિમાચલ પ્રદેશના શિમલા અને મનાલી સુધી લોકોની ભીડ જોવા મળે છે. આલમ એ છે કે કેટલાય કિલોમીટર સુધી વાહનોની કતાર લાગી છે. કારણ કે આગામી કેટલાક કલાકોમાં 2023 શરૂ થશે, આવી સ્થિતિમાં દુનિયાભરની હસ્તીઓ દ્વારા પણ નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ આપવામાં આવી રહી છે. ન્યુઝીલેન્ડનું ઓકલેન્ડ એ વિશ્વના સૌથી પૂર્વ ભાગમાં આવેલું શહેર છે. વાસ્તવમાં, નવા દિવસની શરૂઆત વિશ્વના પૂર્વીય ભાગથી થાય છે. આ કારણથી અહીં દિવસ વહેલો શરૂ થાય છે. લોકોએ નવા વર્ષની તૈયારીઓ કરી લીધી છે. લોકો ભારત સહિત વિશ્વના વિવિધ દેશોમાં ફરવા નીકળ્યા છે. પરિવારના સભ્યો મસૂરી અને શિમલા સહિત ભારતમાં ઘણી જગ્યાએ પહોંચી ગયા છે. તે જ સમયે, વિશ્વમાં જુદા જુદા ટાઇમિંગ ઝોનને કારણે, નવા વર્ષની ઉજવણી અલગ-અલગ સમયે શરૂ થઈ છે.