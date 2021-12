કોવિડ-19ના નવા પ્રકાર 'ઓમિક્રોન'એ વિશ્વને એલર્ટ કરી દીધું

સમગ્ર વિશ્વમાં એક અલગ પ્રકારની ચિંતા પેદા કરી

બે દેશોએ ઓમિક્રોન કેસ હોવાની પુષ્ટિ કરી

ન્યૂઝ ડેસ્ક: કોવિડ-19ના નવા પ્રકાર 'ઓમિક્રોન'એ વિશ્વને(Classification of Omicron B.1.1.529 ) એલર્ટ કરી દીધું છે. નવી માહિતીએ હવે સમગ્ર વિશ્વમાં એક અલગ પ્રકારની ચિંતા પેદા કરી છે. બે દેશોએ ઓમિક્રોન કેસ હોવાની (Omicron Covid-19 Virus)પુષ્ટિ કરી છે.

બ્રાઝિલમાં પ્રથમ વખત કોરોના નવા સ્વરૂપ 'ઓમિક્રોન'ના કેસ નોંધાયા

બ્રાઝિલમાં પ્રથમ વખત કોરોના વાયરસના સંક્રમણના નવા સ્વરૂપ 'ઓમિક્રોન'ના કેસ(Omicron, a new form of corona virus ) નોંધાયા છે. દક્ષિણ આફ્રિકાથી પરત(Cases of 'Omicron' reported in Brazil ) આવેલા બે પ્રવાસીઓમાં સંક્રમણની પુષ્ટિ થઈ છે. લેટિન અમેરિકામાં પણ 'ઓમિક્રોન'નો પહેલો (Omicron's case in Latin America)કેસ નોંધાયો છે.

બ્રાઝિલમાં ચેપને કારણે છ લાખથી વધુ લોકોના મોત થયા

સાઓ પાઉલોના આરોગ્ય સચિવાલયે જણાવ્યું હતું કે એક 41 વર્ષીય પુરુષ અને 37 વર્ષીય મહિલા સંક્રમિત મળી આવ્યા હતા અને તેઓ અલગ-અલગ રહેઠાણોમાં છે. તેને સંક્રમણના હળવા લક્ષણો હતા અને 25 નવેમ્બરે તેનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. લેટિન અમેરિકામાં કોવિડ-19 વૈશ્વિક મહામારીનો પ્રકોપ પહેલાથી જ નોંધપાત્ર છે, જ્યારે બ્રાઝિલમાં ચેપને કારણે છ લાખથી વધુ લોકોના મોત થયા છે. બ્રાઝિલમાં વિદેશથી આવતા પ્રવાસીઓ માટે કોવિડ-19 સામે રસીકરણ(Vaccination against covid-19) કરાવવું ફરજિયાત નથી.

યુરોપમાં તેને ફેલાવવાની સંભાવના

આ પહેલા મંગળવારે જાપાન અને ફ્રાન્સમાં પણ 'ઓમિક્રોન'ના કેસ નોંધાયા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકા આ ​​નવા સ્વરૂપ વિશે ચેતવણી આપે તે પહેલા યુરોપમાં તેને ફેલાવવાની સંભાવના છે. ગયા બુધવારે, 24 નવેમ્બર, દક્ષિણ આફ્રિકાએ વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) ને આ નવા સ્વરૂપના દેખાવ વિશે જાણ કરી.

ઓમિક્રોન સામે રસી અસરકારક નથી

કોરોના વાયરસના આ નવા સ્વરૂપ 'ઓમિક્રોન' વિશે(Classification of Omicron B.1.1.529 ) હજુ સુધી વધુ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ નથી. જો કે, કેટલાક આરોગ્ય અધિકારીઓને પણ શંકા છે કે લોકો વાયરસના ચેપને કારણે ગંભીર રીતે બીમાર થઈ રહ્યા છે અને તેની સામે રસી અસરકારક નથી.

આ પણ વાંચોઃ વિશ્વ સ્વાસ્થ સંગઠન દ્વારા 'ઓમીક્રોન'નું નામકરણ

આ પણ વાંચોઃ ઇઝરાયેલ દ્વારા 5થી 11 વર્ષની વયના બાળકો માટે કોરોના રસીકરણ કરાયું શરૂ