મુંબઈ: વિવાદો મનોરંજન ઉદ્યોગનો પર્યાય બની જાય છે અને વર્ષ 2022 વિવાદોથી ભરેલું (year 2022 is full of controversies) હતું. બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓ કોઈને કોઈ વિવાદમાં ફસાઈ જવા માટે જાણીતી (Bollywood celebrities in controversy) છે. આ ઉપરાંતે આ વર્ષ અલગ ન હતું. વર્ષ 2022 સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે. ત્યારેે વર્ષના સૌથી ચર્ચિત વિવાદો પર એક નજર કરીએ.

વર્ષ 2022 સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે, જાણો ટોચના 5 બોલિવૂડ વિવાદો વિશે

1. બહિષ્કારનું વલણ લાલ સિંહ ચઢ્ઢા: 'લાલ સિંહ ચઢ્ઢા'ની રિલીઝ પહેલા જ ટ્વિટર યુઝર્સે BoycottLaalSinghCaddha હેશટેગ ટ્રેન્ડ કરવાનું શરૂ કર્યું અને લોકોને ફિલ્મ ન જોવાનું કહ્યું. શરૂઆતમાં તે હાનિકારક દેખાતી હતી. માત્ર ટ્રોલ્સના જૂથે ફિલ્મની આસપાસ થોડો ઉન્માદ ઉભો કર્યો હતો. જો કે જ્યારે ફિલ્મને બોક્સ ઓફિસ ફ્લોપ જાહેર કરવામાં આવી ત્યારે લોકોને ગંભીરતાનો અહેસાસ થયો હતો. કેટલાક ટ્વિટર વપરાશકર્તાઓએ આર્કાઇવ્સમાંથી પસાર થયા અને આમિરના વિવાદાસ્પદ "ભારતની વધતી અસહિષ્ણુતા" નિવેદનને ખોદી કાઢ્યું અને તેને માઇક્રો બ્લોગિંગ સાઇટ પર પ્રસારિત કર્યું. ભૂતકાળમાં કરીનાના કેટલાક વિવાદાસ્પદ નિવેદનો પણ ઓનલાઈન સામે આવી રહ્યા છે.

આમિર ખાનનું નિવેદન: પ્રશ્નમાં વિવાદાસ્પદ નિવેદન વિશે વાત કરતા વર્ષ 2015માં આમિર ખાને એક ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે, "અમારો દેશ ખૂબ જ સહિષ્ણુ છે, પરંતુ એવા લોકો છે જેઓ દુષ્ટતા ફેલાવે છે". તેની પત્ની કિરણ રાવે પણ હેડલાઈન્સમાં કહ્યું કે, તે પોતાના બાળકોની સુરક્ષા માટે દેશ છોડવાનું વિચારી રહી છે. આખરે ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર બિઝનેસ કરવામાં નિષ્ફળ રહી.

2. કાશ્મીર ફાઇલ્સ વિ IFFI જ્યુરીના વડા નાદવ લેપિડ: ગયા મહિને ગોવામાં યોજાયેલા ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઈન્ડિયામાં કાશ્મીર ફાઈલ્સનું સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, IFFI ના સમાપન સમારોહમાં વસ્તુઓ ખરાબ થઈ ગઈ. જ્યારે જ્યુરીના વડા નાદવ લેપિડે પ્રેક્ષકોને સંબોધ્યા અને ફિલ્મને "પ્રચાર, વલ્ગર" ગણાવી.

નાદવનું નિવેદન: નાદવે ઉત્સવના સમાપન સમારોહમાં જણાવ્યું હતું કે, "આપણે બધા 15મી ફિલ્મ, ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સથી પરેશાન અને આઘાત પામ્યા હતા. તે એક પ્રચાર, અભદ્ર મૂવી જેવું લાગ્યું, જે આવા પ્રતિષ્ઠિત ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના કલાત્મક સ્પર્ધાત્મક વિભાગ માટે અયોગ્ય છે. આ લાગણીઓ અહીં તમારી સાથે ખુલ્લેઆમ શેર કરવામાં મને સંપૂર્ણપણે આરામદાયક લાગે છે. આ તબક્કે. આ ઉત્સવની ભાવનામાં, અમે ચોક્કસપણે એક વિવેચનાત્મક ચર્ચાને પણ સ્વીકારી શકીએ છીએ, જે કલા અને જીવન માટે જરૂરી છે,"

નિંદા કરવામાં આવી: તે પછી, દિગ્દર્શક વિવેક અગ્નિહોત્રી સહિત ઘણા લોકો દ્વારા તેમની નિંદા કરવામાં આવી હતી, જેમણે નદવને ફિલ્મ હકીકતમાં કેવી રીતે ખોટી છે તે સાબિત કરવા પડકાર ફેંક્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "હું આ તમામ શહેરી નક્સલીઓ અને ઇઝરાયલથી આવેલા દિગ્ગજ ફિલ્મ નિર્માતાઓને પડકાર આપું છું કે, જો તેઓ સાબિત કરી શકે કે એક પણ શોટ, ઘટના કે સંવાદ સંપૂર્ણ રીતે સાચો નથી. તો હું ફિલ્મ નિર્માણ છોડી દઈશ. આ લોકો કોણ છે જેઓ ભારત સામે ઉભા છે ? દર વખતે ?"

3. રણવીર સિંહનું ન્યૂડ ફોટોશૂટ: આ વર્ષની શરૂઆતમાં એક મેગેઝીન ફોટોશૂટ માટે ન્યૂડ પોઝ આપ્યા બાદ રણવીર વિવાદમાં ફસાઈ ગયો હતો. તે પછી તેમની સામે FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. મુંબઈ પોલીસે ભારતીય દંડ સંહિતાની વિવિધ કલમો જેમ કે, 292 (અશ્લીલ પુસ્તકોનું વેચાણ, વગેરે), 293 (યુવાનોને અશ્લીલ વસ્તુઓનું વેચાણ), 509 (શબ્દ, હાવભાવ અથવા કૃત્યની નમ્રતાનું અપમાન કરવાના હેતુથી એફઆઈઆર દાખલ કરી હતી. મહિલા) અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટની જોગવાઈઓ. તારીખ 21 જુલાઈના રોજ રણવીરના ફોટોશૂટની તસવીર ઓનલાઈન પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી. તેમાં રણવીર કપડા પહેર્યા વગર જોવા મળ્યો હતો. એક તસવીરમાં તે બર્ટ રેનોલ્ડના પ્રખ્યાત ફોટોગ્રાફને ફરીથી બનાવતા નગ્ન ગાદલા પર સૂતો જોવા મળ્યો હતો.

4. જેકલીન ફર્નાન્ડીઝની કોનમેન સુકેશ સાથેની લિંક: તારીખ 17 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ દિલ્હીની એક કોર્ટમાં કોનમેન સુકેશ ચંદ્રશેખર વિરુદ્ધ રૂપિયા 200 કરોડની ખંડણીના કેસમાં ED દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી પૂરક ચાર્જશીટમાં જેકલીન ફર્નાન્ડીઝના નામનો આરોપી તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી અભિનેત્રી એક વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ છે. જેકલીન ફર્નાન્ડિઝને પણ તપાસના હેતુથી આ મામલે ED દ્વારા અનેક વખત સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે.

EDની અગાઉની ચાર્જશીટ: EDની અગાઉની ચાર્જશીટમાં તેમના નામનો આરોપી તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો ન હતો. પરંતુ બોલિવૂડ કલાકારો જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ અને નોરા ફતેહી દ્વારા આ મામલે રેકોર્ડ કરવામાં આવેલા નિવેદનની વિગતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. EDની અગાઉની ચાર્જશીટ મુજબ બોલિવૂડ અભિનેત્રીઓ જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ અને નોરા ફતેહીને આરોપી સુકેશ પાસેથી BMW કારના ટોપ મોડલ અને મોંઘી ભેટ મળી હતી.

જેકલીન ફર્નાન્ડીઝના નિવેદનો: EDની ચાર્જશીટમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે "તપાસ દરમિયાન જેકલીન ફર્નાન્ડીઝના નિવેદનો તારીખ 30.08.2021 અને 20.10.2021ના રોજ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. જેકલીન ફર્નાન્ડિઝે જણાવ્યું હતું કે, તેણીને Gucci, Chanel તરફથી 3 ડિઝાઈનર બેગ અને જિમ પહેરવા માટેના 2 Gucci આઉટફિટ જેવી ભેટ મળી હતી. લૂઈસ વીટનના જૂતાની જોડી, હીરાની બુટ્ટીઓની બે જોડી અને બહુ રંગીન બ્રેસલેટ, બે હર્મિસ બ્રેસલેટ. તેણીને મિની કૂપર પણ મળી હતી જે તેણે પરત કરી હતી."

જેકલીન હાલમાં જામીન પર છે: "ED અનુસાર સુકેશનો મુકાબલો તારીખ 20 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ જેક્લીન સાથે થયો હતો. જેક્લીન ફર્નાન્ડિઝે જણાવ્યું હતું કે, સુકેશ ચંદ્રશેખરે પોતાના માટે અલગ અલગ પ્રસંગોએ પ્રાઈવેટ જેટ ટ્રિપ્સ અને હોટેલમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરી હતી." જેકલીન હાલમાં જામીન પર છે અને કોનમેન સુકેશ જેલના સળિયા પાછળ છે. આ મામલે હજુ તપાસ ચાલી રહી છે.

5. લિગર ફંડિંગ તપાસ: EDએ PMLA કેસ રજીસ્ટના સંબંધમાં અભિનેતા વિજય દેવરાકોંડાની 9 કલાકથી વધુ સમય સુધી પૂછપરછ કરી હતી. અગાઉ તારીખ 17 નવેમ્બરના રોજ EDએ 'Liger'ના નિર્માતા ચાર્મે કૌરની કથિત FEMA ઉલ્લંઘન અંગે પૂછપરછ કરી હતી. 'લિગર' પ્રેક્ષકોને પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ રહી અને બોક્સ ઓફિસ પર આપત્તિ બની. આ મામલે હજુ પણ અધિકારીઓ દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે.