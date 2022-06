હૈદરાબાદ: જ્યારથી આલિયા ભટ્ટ અને રણબીર કપૂરે તેમની પ્રેગ્નન્સીની જાહેરાત (Alia Bhatt announces her pregnancy) કરી છે, ત્યારથી કપલના ફેન્સ હસી રહ્યાં છે અને બી-ટાઉનમાં આ સમાચાર કોઈ આશ્ચર્યથી ઓછા નથી. કારણ કે લગ્નના અઢી મહિના બાદ આલિયાએ પ્રેગ્નન્સીના સમાચાર આપીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. જો કે કપલના ફેન્સ અને બોલિવૂડ સેલેબ્સે કપલને અભિનંદન પાઠવ્યા છે, આ દરમિયાન કોન્ટ્રોવર્શિયલ ક્વીન રાખી સાવંતનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તે માતા (Rakhi Sawant wants to be pregnant before marriage ) બનવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો: પ્રખ્યાત તમિલ અભિનેત્રી મીનાના પતિનું 48 વર્ષની વયે આ કારણે અવસાન, સાઉથ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોક

વીડિયોમાં રાખી સાવંતે શું કહ્યું: વીડિયોમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે પૈપારાઝી રાખીને પૂછે છે કે આલિયાની પ્રેગ્નન્સીના સમાચાર પર તમે શું કહેશો. આ સાંભળ્યા પછી રાખીએ વ્યગ્રતા સાથે કહ્યું, 'હું ક્યારે થઈશ, મારા જીવનમાં આ સારા સમાચાર ક્યારે આવશે, હું લગ્ન પહેલા થશે તો ચિંતા ન કરશો... લગ્ન પહેલા પણ સારા સમાચાર આવી શકે છે, જલદી સારા સમાચાર સમાચાર આવે છે, બીજા દિવસે લગ્ન કરી લઈશ હા, આજકાલ આવું થાય છે. સાથે જ આ વીડિયો પર ઘણા યુઝર્સનું કહેવું છે કે રાખીએ આલિયા ભટ્ટ પર નિશાન સાધ્યું છે. તે જ સમયે, કેટલાક યુઝર્સ રાખી સાવંતને ખુલ્લા મનની છોકરી કહી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો: અટલ બિહારી વાજપેયીના જીવન પર બનેલી ફિલ્મની જાહેરાત, આ દિવસે થશે રિલીઝ

આદિલ સાથેના સંબંધમાં: તમને જણાવી દઈએ કે, રાખી સાવંત આ દિવસોમાં તેના નવા બોયફ્રેન્ડ આદિલ સાથે વધુ જોવા મળે છે. રાખીએ ક્યારેય પોતાના સંબંધોને છુપાવ્યા નથી. તે પોતાના રિલેશનશિપ સ્ટેટસ વિશે દરેક વાત ફેન્સ સાથે શેર કરતી રહે છે. આ પહેલા રાખી પણ તેના 'પતિ'ને લઈને ઘણી ચર્ચામાં રહી હતી, પરંતુ તેના લગ્ન થોડા જ સમયમાં તૂટી ગયા હતા. લગ્ન તૂટ્યાના થોડા દિવસો બાદ હવે રાખી આદિલ દુર્રાની નામના વ્યક્તિ સાથે ડેટ પર જઈ રહી છે. તમને જણાવી દઈએ કે રાખી આદિલ કરતા ઘણી મોટી છે અને તેણે આદિલ માટે પોતાની ડ્રેસિંગ સ્ટાઈલમાં બદલાવ લાવ્યો છે.