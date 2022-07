મુંબઈઃ મીરા રાજપૂત અને શાહિદ કપૂર બોલિવૂડના સૌથી ક્યૂટ કપલની (The cutest couple in Bollywood) યાદીમાં ટોપ પર છે. બંને અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની સુંદર અને ક્યૂટ પોસ્ટ શેર કરે છે અને ફની કોમેન્ટ કરીને ફેન્સનું મનોરંજન કરતા રહે છે. તાજેતરમાં મીરાએ શાહિદની એક તસવીર શેર કરીને ક્યૂટ કેપ્શન આપ્યું હતું. હવે ફરીથી મીરાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર પોતાની એક તસવીર શેર (MIRA RAJPUT SHARED NO FILTER SELFIE)કરી છે, જેના પર શાહિદે એક ફની કોમેન્ટ કરી છે.

પોતાનો મેકઅપ જાતે જ કર્યો છે: તમને જણાવી દઈએ કે મીરાએ તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક સેલ્ફી તસવીર શેર કરી છે, જેના કેપ્શનમાં તેણે લખ્યું છે 'નો ફિલ્ટર' આ સાથે મીરાએ એ પણ જણાવ્યું કે તેણે પોતાની મેકઅપ પ્રોડક્ટ બદલી છે અને પોતાનો મેકઅપ જાતે જ કર્યો છે. તે જ સમયે, શાહિદ કપૂરે ફની કમેન્ટ કરીને પોસ્ટની મજા વધારી દીધી હતી. તેણે શેર કરેલી પોસ્ટ પર લખ્યું- 'તે એટલી ખુશ હતી કે તેણે બાથરૂમમાંથી બહાર આવવાની રાહ પણ ન જોઈ'.

મીરાના મેકઅપના જોરદાર વખાણ : તમને જણાવી દઈએ કે શાહિદની આ ફની કમેન્ટ ફેન્સને ખૂબ જ પસંદ આવી રહી છે. તે જ સમયે, ચાહકોએ પણ મીરાના મેકઅપના જોરદાર વખાણ કર્યા છે. આ પહેલા મીરાએ તાજેતરમાં એક ફની તસવીર શેર કરી હતી. મીરાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર શાહિદની એક ફની તસવીર શેર કરીને ફની કેપ્શન પણ આપ્યું છે. મીરાએ કેપ્શનમાં લખ્યું- 'એક છોકરી જે તેના શૂઝને પ્રેમ કરે છે.' શેર કરેલી તસવીરમાં શાહિદે સફેદ ટ્રાઉઝર અને સફેદ ટી-શર્ટ પહેરી છે. આ સાથે તેણે મેચિંગ કેપ પણ પહેરી હતી.

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ ફેમિલી ટ્રિપની લેટેસ્ટ તસવીરો: નોંધનીય છે કે શાહિદ અને મીરાએ તાજેતરમાં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ ફેમિલી ટ્રિપની લેટેસ્ટ તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે. બીજી તરફ શાહિદ કપૂરના વર્ક ફ્રન્ટની વાત કરીએ તો તે એમેઝોન પ્રાઇમ ઓરિજિનલ 'ફેક'માં જોવા મળશે. આ સાથે તે અલી અબ્બાસ ઝફર સાથે તેની અનટાઈટલ્ડ એક્શન ફિલ્મના શૂટિંગની તૈયારી કરી રહ્યો છે.