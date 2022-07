મુંબઈઃ બોલિવૂડના સૌથી ફેવરિટ કપલમાંથી એક દીપિકા-રણવીરે મુંબઈમાં એક આલીશાન ઘર ખરીદ્યું (RANVEER SINGH DEEPIKA PADUKON BOUGHT A LUXURIOUS HOUSE ) છે. આ કપલે મુંબઈના બાંદ્રાના પોશ એરિયા સ્થિત ટાવર 'સાગર રેશમ'માં એક લક્ઝુરિયસ એપાર્ટમેન્ટ (Luxurious apartment in Sagar Resham) ખરીદ્યું છે, જેની કિંમત 119 કરોડ રૂપિયા છે. આ ઘરની ખાસ વાત એ છે કે આ ટાવર સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન અને શાહરૂખ ખાનના બંગલાની વચ્ચે આવેલો છે. આ કપલ હવે આ સુપરસ્ટાર્સના પડોશી પણ બની ગયા છે.

દીપિકાના ઘરેથી સમુદ્રનો અદભૂત અને સુંદર નજારો જોવા મળે છે: તમને જણાવી દઈએ કે રણવીર-દીપિકાનું એપાર્ટમેન્ટ 16માં, 17માં, 18માં અને 19માં માળે આવેલું છે. તેનો કુલ કાર્પેટ વિસ્તાર 11,268 ચોરસ ફૂટ છે, જેમાં 1,300 ચોરસ ફૂટની વિશિષ્ટ ટેરેસ છે. રણવીર અને દીપિકાના ઘરેથી સમુદ્રનો અદભૂત અને સુંદર નજારો જોવા મળે છે. મળતી માહિતી મુજબ, અભિનેતાએ ફર્મ 'Oh Five Oh Media Works LLP' દ્વારા ખરીદી છે.

મહેસૂલ વિભાગને રૂ. 7.13 કરોડની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવી: અભિનેતાએ મહેસૂલ વિભાગને રૂ. 7.13 કરોડની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવી છે. બીજી તરફ, વર્ક ફ્રન્ટ પર, અભિનેતા છેલ્લે 'જયેશભાઈ જોરદાર'માં જોવા મળ્યો હતો. અભિનેતા આગામી સમયમાં રોહિત શેટ્ટીની 'સર્કસ' અને કરણ જોહરની 'રોકી ઔર રાની કી પ્રેમ કહાની'માં જોવા મળશે, જેમાં અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટ મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે.