બિહાર: બિહારના કટિહાર જિલ્લામાં લવ જેહાદનો (Love Jihad in Katihar) મામલો સામે આવ્યો છે. અહીં એક મુસ્લિમ છોકરાએ હિંદુ છોકરીને હિંદુ નામ આપીને લગ્ન કર્યા હતા. હવે ધર્મ પણ તેના પર પરિવર્તન માટે દબાણ કરી રહ્યું (threatening to change religion after marriage) છે. શુક્રવારે પીડિત મહિલાએ કટિહાર કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને ન્યાયની વિનંતી કરી હતી. પીડિતાનો આરોપ છે કે પહેલા તેને ફેસબુક પર હિંદુ હોવાનો ઢોંગ કરીને પ્રેમ જાળમાં ફસાવવામાં આવી હતી (Love affair on Facebook with Hindu girl in Katihar) અને જ્યારે તેણે લગ્ન કરી લીધા, ત્યારે જ્યારે રહસ્ય ખુલ્યું ત્યારે તેના પર ધર્મ પરિવર્તન માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમ ન કરવા પર જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી રહી છે.

કટિહારમાં લવ જેહાદઃ આ મામલો કટિહારના મણિહારી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો છે. કટિહારના મણિહારીની 29 વર્ષીય અર્ચના (નામ બદલ્યું છે) દુબઈમાં રહેતા તૌકીર આલમને ફેસબુક પર ઓળખે છે. છોકરાએ પોતાનું નામ રાજ જણાવ્યું હતું. દરમિયાન, મિત્રતા પ્રેમમાં પરિવર્તિત થાય છે. દરમિયાન તૌકીર દુબઈથી કટિહાર આવ્યો હતો. આ પછી વર્ષ 2015માં અર્ચનાના પરિવારે હિંદુ રીતિ-રિવાજ મુજબ તેમના લગ્ન કરાવ્યા. આ પછી 2017માં બંનેએ કટિહાર કોર્ટમાં કોર્ટ મેરેજ કર્યા હતા.

તૌકીરે રાજ બનીને લગ્ન કર્યાઃ થોડા દિવસો પછી અર્ચનાએ તેના સાસરે જવાની જીદ શરૂ કરી. વધતા દબાણને જોઈને તૌકીર તેને સુપૌલમાં પોતાના ઘરે લઈ આવ્યો હતો. જ્યારે અર્ચના તેના સાસરે પહોંચી તો તેના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. આટલું જ નહીં, જ્યારે અર્ચનાને ખબર પડી કે તેની સામે ઉભેલા વ્યક્તિનું નામ રાજ નહીં પરંતુ તૌકીર આલમ છે અને તે પહેલેથી જ પરિણીત છે અને તેને બાળકો પણ છે.

પીડિતાને 'ધર્મ બદલવાનું દબાણ': લગ્ન પછી કોઈક રીતે અર્ચના તેના સાસરિયાઓ સાથે રહેવા લાગી હતી. એક બાળકનો પણ જન્મ થયો હતો. હવે અર્ચનાનો આરોપ છે કે તેનો પતિ અને સાસરિયાં તેના પર ધર્મ બદલવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. તેણીને સાસરિયાંમાં ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. જે બાદ તે પોતાના બાળક સાથે તેનાસ પિયર કટિહાર આવી હતી. તૌકીર હાલમાં સાઉદી અરેબિયામાં છે. બીજી તરફ મહિલાએ કટિહાર કોર્ટ અને કટિહાર પોલીસ અધિક્ષકને અરજી આપીને ન્યાયની માંગ કરી છે.

"હું એક હિંદુ છું, તેણે મારી સાથે છુપા લગ્ન કર્યા હતા. અમે ફેસબુક દ્વારા મિત્રો બન્યા હતા. મને પાછળથી ખબર પડી કે તે પહેલેથી જ પરિણીત છે અને બીજા ધર્મનો છે. તે હંમેશા મને મારતો હતો. તેના પરિવારના સભ્યો પણ તે મને મારતો હતો.તે હંમેશા મારા પર મારો ધર્મ બદલવા માટે દબાણ કરતો હતો. જ્યારે અમે લગ્ન કર્યા ત્યારે તેણે તેનું નામ રાજ રાજપૂત જણાવ્યું હતું. તે હંમેશા મને તેની બહેનના ઘરે રાખતો હતો અને ક્યારેય મને તેના ઘરે લઈ ગયો નહોતો." - અર્ચના, પીડિતા

"સમગ્ર મામલાની તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. જે પણ કાયદેસર છે, તે કાર્યવાહી ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે." -જિતેન્દ્ર કુમાર, પોલીસ અધિક્ષક