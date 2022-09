સુરત આશરે 12 કેસમાં આરોપી અને ડ્રગ્સ કેસમાં દિલ્હીના તિહાર જેલમાં (Delhi Tihar Jail) કારાવાસ ભોગવી રહેલા આરોપીએ પેરોલ પર સુરત આવ્યો હતો. આરોપી પિસ્ટલ સાથે સુરતમાં ઝડપાયો (Delhi tihar jail Accused caught with in Surat) છે. સાયલન્ટ ઝોન, અવધ કોપર સ્ટોનમાં રહેતા જમીન દલાલ 28 વર્ષીય વિપલ મનીષ ટેલર ડુમસ રોડ ઉપરથી સિયાઝ કાર સાથે જઈ રહ્યો હતો. પોલીસે તેની રોકી ઝડતી કરતા કારમાં ડ્રાઈવર સીટ નીચેથી એક લોડેડ પિસ્તોલ તથા મેગઝીન અને કાર્ટીઝ નંગ 9 મળી આવ્યા હતા. સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પોલીસે (Surat Crime Branch Police) આન્સર તેની પર ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ (Delhi Accused caught with pistol in Surat )ધરી છે.

ખુનની કોશિશનો ગુનો દાખલ થયો જ્યારે પોલીસે આરોપીની ઝીણવટ ભરી પુછપરછ હાથ ધરી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે, સને 2020ની સાલમાં આરોપીએ પ્રિન્સ પટેલ નામના શખ્સને વેસુ, આગમ આર્કેડ ખાતે ચપ્પુ મારી દેતા ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં (Umra Police Station) ખુનની કોશિશનો ગુનો દાખલ થયો હતો. જે ગુનામાં પોતે ધરપકડ ટાળવા સારું દિલ્હી તેના મિત્રને ત્યાં ચાલી ગયેલો હતી. તે પોતે MD ડ્રગ્સનો નશો કરતો હતો. આ ખર્ચ કાઢવા માટે ચરસ વેચવાનો ધંધો ચાલુ કર્યો હતો. જેમાં દિલ્હી પોલીસે તેની ઝડપી પાડી NDPS હેઠળ કાર્યવાહી કરી દિલ્હી તિહાર, મંડોલી જેલ ખાતે મોકલી આપી હતી.

દિલ્હી જેલ મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા ખૂનની કોશિશના ગુનામાં વોન્ટેડ (Wanted for attempted murder arrested in Surat) હોવાના કારણે પ્રોડકશન વોરંટના આધારે ઉમરા પોલીસે આરોપીનો કબજો મેળવી ધરપકડ કરી સુરત, લાજપોર મધ્યસ્થ જેલમાં હતો તે દરમ્યાન આરોપીનું એક કેલ્યા નામનો શખ્સ રહે, બિહાર નાનો આર્મ્સ એક્ટ હેઠળના ગુનામાં જેલમાં હોય પરિચય થયેલ હતો. અત્યારે ખૂનની કોશિશના ગુનામાં આરોપીના જામીન મંજુર થયા હતા. તેને પરત દિલ્હી જેલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા. આરોપી દિલ્હી તિહાર મંડોલી જેલમાં છે. મંડોલી જેલમાં પણ આરોપીએ અન્ય સહ આરોપી ઉપર જીવલેણ હુમલો કરતા દિલ્હી, હરીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી વિરૂધ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

દુશ્મની ચાલી આવી છે. હાલ આરોપી ગઇ 22 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજથી પેરોલ રજા લઇ સુરત આવ્યો હતો. અને તેને અગાઉ સુર્યા મરાઠી, અનિલ કાઠી, દર્શન જરીવાલા ઉર્ફે ગુરુ ફાયરિંગ સાથે મારામારી થયેલ હોય દુશ્મની ચાલી આવી છે. જેથી આ લોકો તેની પર હુમલો કરાવશે. તેવા ડરને લઇને તેણે કેલ્યા નામનો શખ્સ રહે, બિહાર વાળા પાસેથી આજથી એક મહિના પહેલા મુદ્દામાલની પિસ્ટલ અને કાર્ટીઝ રૂપિયા 35000માં ખરીદી કબૂલાત કરી છે.