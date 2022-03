સુરત: સુરત શહેરના ST બસ ડેપો (Surat GSRTC Bus Depot Parking)ની સામે આવેલા ખુલ્લા મેદાનની ઝાડીમાંથી એક અજાણ્યા યુવકનો લટકતી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા સ્થાનિક પોલીસ દોડતી થઇ ગઇ છે. પોલીસ યુવકે આત્મહત્યા (Suicide In Surat) કરી કે હત્યા(Murder In Surat) કરવામાં આવી એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે. શહેરના GSRTC બસ ડેપોના પાર્કિંગમાં આવેલા ખુલ્લા મેદાનની ઝાડીઓમાંથી આજે બપોરે એક અજાણ્યા યુવકનો ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં લટકતો મૃતદેહ (Dead Body Found In Surat) મળી આવ્યો હતો.

અજાણ્યા યુવકનો ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં લટકતો મૃતદેહ મળ્યો.

જીન્સના પેન્ટ વડે ફાંસો ખાધો? - આ વાતની જાણ થતાં જ ST કર્મચારીઓ (ST employees surat)નું ટોળું ભેગું થઇ ગયું હતું. પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. યુવકના મૃતદેહને જોતા એમ લાગી રહ્યું હતું કે, યુવકે જીન્સનું પેન્ટ બાંધી તેના વડે ફાંસો ખાધો હોય. યુવકે વ્હાઇટ શર્ટ અને બ્લેક જીન્સ પહેર્યું હતું.

ઘટનાસ્થળેથી બેગ મળી આવી- પોલીસે આ બનાવને લઇને આજુબાજુ પણ તપાસ કરી હતી. ST બસ ડેપો પાસે આવેલા તમામ બિલ્ડિંગ અને દુકાનોમાં લગાવામાં આવેલા CCTV પણ ચેક કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ મામલે મહિધરપુરા પોલીસ (mahidharpura police station)ને ઘટનાસ્થળેથી યુવકની બેગ મળી આવી હતી. આ બેગ આ યુવકની છે કે, કેમ એ પણ તપાસ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસને અંદરથી યુવકની ઓળખ થાય તેવું કશું મળ્યું નથી. સમગ્ર મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.