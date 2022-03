વડોદરાઃ શહેરમાં નેશનલ હાઈવે પર આવેલી લેન્ડ ફિલ્ડ પાસે એક ચકચાર મચાવે તેવી ઘટના (The girl's body was found on the National Highway) બની છે. અહીં 19 વર્ષીય યુવતીનો હત્યા કરાયેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળતા દોડધામ (Girl Murder in Vadodara) મચી હતી. જોકે, ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો .

મૃતક યુવતી પંચમહાલની હતી

શહેરના છેવાડે બની ઘટના - શહેરના છેવાડે આવેલા નેશનલ હાઈવે નજીક મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એક યુવતીનો મૃતદેહ (Girl Murder in Vadodara) મળ્યો હતો. આ સાથે જ યુવતીનો કપાયેલો હાથ પણ મળ્યો હતો. જોકે, આ અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો- Olpad Youth Murder : દીહેણ ગામના બસ સ્ટેન્ડમાંથી યુવકની હત્યા કરેલો મૃતદેહ મળ્યો

યુવતીના મૃતદેહ પાસે તેનો જ કપાયેલો હાથ પણ મળ્યો - આ અંગે મળતી માહિતી અનુસાર, વડોદરા શહેર નજીકના નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર આવેલી લેન્ડ ફિલ્ડ સાઈડ પાસે 19 વર્ષીય તૃષાબેન સોલંકી નામની યુવતીનો મૃતદેહ (Girl Murder in Vadodara) મળ્યો હતો. આ અંગે પોલીસને જાણ થતા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે તપાસ કરતા આ મૃતદેહ યુવતીનો હોવાનું જણાયું હતું. સાથે જ મૃતદેહ પાસે યુવતીનો કપાયેલો હાથ પણ મળ્યો હતો. યુવતીના માથે અને મોઢાના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરાયો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.

આ પણ વાંચો- Olpad Youth Murder: ઓલપાડ દીહેણ ગામે ધુળેટીના દિવસે થયેલ યુવકની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો

મૃતક યુવતી પંચમહાલની હતી - જોકે, આ યુવતીનું નામ તો જાણવા મળ્યું છે, પરંતુ આ યુવતી કોણ છે. કયા સંજોગોમાં તેની હત્યા (The girl's body was found on the National Highway) થઈ તે અંગે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. આધારકાર્ડ પરથી યુવતીની ઓળખ છતી થઈ હતી. મૃતક યુવતી મૂળ પંચમહાલના સામલી ગામની રહેવાસી હતી.