સુરત: જિલ્લામાં બે-ત્રણ દિવસ આફતરૂપ વરસેલા કમોસમી વરસાદને પગેલે ખેડૂતોને(Damage to farmers' crops) તેમજ ઈંટોની ભઠ્ઠી ચલાવતા લોકોને રાતા પાણીએ રડાવાનો વારો આવ્યો હતો.ખેડૂતો અને ઈંટો કામ કરતા લોકોના આખા વર્ષના આયોજન પર પાણી ફેરવી દીધું હતું. ત્યારે સરકાર ખેડૂતોને સહાય આપે છે તેમ ઈંટોના ભઠ્ઠાં ચલાવતા માલિકોને પણ સહાય આપવામાં આવે તેવી માંગ ભઠ્ઠાં ચલાવતા માલિકો દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

કમોસમી વરસાદના લીધે ઈંટોના ભઠ્ઠાના માલિકોનું વર્ષ બગડ્યું

જિલ્લામાં ડિસેમ્બર મહિનાના પહેલા દિવસથી કમોસમી વરસેલા વરસાદે(Unseasonal rainfall in the state ) ખેડૂતો, સુગરમિલો, સહકારી મંડળીઓ ચિંતા વધારી દીધી હતી અને સાથે સાથે સુરતમાં ઈંટના ભઠ્ઠી (Seasonal rain damage to brick kiln )માલિકોને રાતા પાણીએ રડાવી વિદાય લીધી હતી. ત્યારે માંગરોળ તાલુકાના આસરમાં ગામની સીમમાં આવેલ ઈંટની ભઠ્ઠીનું રો મટિરિયલ (Brick Raw Material)વરસાદી પાણી પીગળી જતા અને તૈયાર કાચી ઈંટો કમજોર (Demand for help to the brick kiln)થઈ ગઈ હોવાથી ઘણા ઈંટોની ભઠ્ઠીના માલિકોના આખા વર્ષ પર પાણી ફરી ગયું છે. ત્યારે ઈંટોના ભઠ્ઠીના માલિકોએ સરકારને રજૂઆત છેકે જેમ ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદના પગલે સહાય કરવામાં આવે છે તેમ ઈંટના ભઠ્ઠા ચલાવે તેમને પણ સહાય કરે એવી માગ કરરવામાં આવી છે.

