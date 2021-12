સુરતઃ સરકારે કાપડ પરનો GST 5 ટકાથી વધારીને 12 ટકા કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ત્યારે સુરતના કાપડના વેપારીઓએ સરકારના આ નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો છે. વેપારીઓએ કાળા વાવટા ફરકાવીને GST વધારાનો વિરોધ (Surat Traders waved black flags) કર્યો હતો. સરકારે કાપડ પર લગાવેલા નવા GSTના દર 1 જાન્યુઆરીથી અમલમાં આવશે. જોકે, આ અંગે અનેક રજૂઆતો બાદ પણ કોઈ નિર્ણય લેવાતાં વેપારીઓએ (Textile traders strike in Surat) આંદોલનનો નિર્ણય કર્યો છે. આજે સુરત શહેરની તમામ કાપડ માર્કેટો જડબેસલાક બંધ જોવા મળી હતી. બીજી બાજુ કિમ પીપોદરા વિવર્સ એસોસિએશને (Surat Kim Pipodara Weavers Association GST Opposition) GSTના વિરોધમાં કાળા વાવટા ફરકાવી વિરોધ (Surat Traders waved black flags) નોંધાવ્યો હતો.

કાપડ પર નવા GST દરથી વેપારીઓ નારાજ

સુરત શહેરને ટેસ્કટાઈલ હબ ગણવામાં (Hub of Surat Textile Market) આવે છે, પરંતુ કાપડ પર GSTના દર વધારતા સુરતના વેપારીઓ હવે વિરોધમાં ઉતર્યા છે. સુરતના કાપડના વેપારીઓ સરકારના આ નિર્ણયથી નારાજ જોવા મલી રહ્યા છે. જોકે, વેપારીઓએ આ અંગે નાણાપ્રધાનને પણ અનેક રજૂઆત (Submission to Finance Minister on textile GST issue) કરી છતાં કોઈ નિર્ણય ન આવતા વેપારીઓએ આજે બંધ પાળી વિરોધ (Cloth GST Protest in Surat) દર્શાવ્યો હતો.

સુરતનો રિંગ રોડ સુમસામ ભાસ્યો

સુરતનો રિંગ રોડ વિસ્તાર કે, જ્યાં પગ મૂકવાની પણ જગ્યા ન હોય ત્યાં આજે એકદમ સુમસામ ભાસ્યું હતું. તમામ માર્કેટ જડબેસલાક બંધ રહ્યા હતા. સાથે જ તમામ વેપારીઓ પણ આ બંધમાં જોડાયા હતા. સુરતમાં 6 લાખ લુમ્સ મશીન છે. જોકે આજે બંધમાં દિવસ એસોસિએશન જોડાયા નથી, પરંતુ સુરત સહારા દરવાજા નજીક કિમ પીપોદરા વિવર્સ એસોસિએશનના હોદ્દેદારો (Surat Kim Pipodara Weavers Association GST Opposition) અને કાપડના વેપારીઓએ 12 ટકા GSTના વિરોધમાં કાળા વાવટા ફરકાવી વિરોધ (Surat Traders waved black flags) નોંધાવ્યો હતો.

ગ્રે કાપડની ડિલિવરી તથા યાર્નની ખરીદી બંધ રાખી વિરોધ નોંધાવશે

આ વિરોધમાં (Cloth GST Protest in Surat) ફોગવા અને કિમ પીપોદરા વિવર્સ એસોસિએશન પણ (Surat Kim Pipodara Weavers Association GST Opposition) જોડાયું હતું. ફોગવાના હોદેદારોની મિટીંગ પણ હતી અને તેમાં આ બંધમાં જોડાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. તો વિવર્સ દ્વારા કાળી પટ્ટી બાંધી, કાળા વાવટા ફરકાવી તેમ જ થાળી વગાડી વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત બધા જ વિવર્સ 1 જન્યુઆરીથી 5 દિવસ માટે ગ્રે કાપડની ડિલિવરી તથા યાર્નની ખરીદી બંધ રાખી વિરોધ નોંધાવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કાપડના વેપારીઓના આ વિરોધના પગલે માર્કેટની બહાર પાર્સલોના ઢગલા જોવા મળ્યા હતા. તેમ જ આ બંધના કારણે કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થવાની પણ આશંકા છે.