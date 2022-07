સુરત : મુંબઈ સહિત દેશના હજારો લોકો સાથે 100 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીની (Fraud of Rs 100 crore ) 120 ફરિયાદ જેમની ઉપર નોંધાઈ હતી તેવા ફીનોમિનલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ(Phenomenal Industrial Pvt ) કંપનીના ચેરમેન આરોપી નંદલાલ કેસરીસિંહ રાજપૂતની (Accused Nandlal Kesari Singh Rajput) સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ધરપકડ (Arrested by Surat Crime Branch) કરી છે. ઇન્સ્યોરન્સમાં રોકાણ (Invest in insurance)કરવા ઉપરનો વર્ષે ડબલ અને છ વર્ષ દરમિયાન બીમારીના તમામ ખર્ચની લાલચ આપી છેતરપિંડી કરાઈ હતી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મહારાષ્ટ્રની લાતુર જેલમાંથી કબજો મેળવી તેના આઠ દિવસનો રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.

ઇન્સ્યોરન્સમાં રોકાણના નામે અને એક લોભામણી લાલચ આપી છેતરપિંડી

લોભામણી લાલચ આપી છેતરપિંડી - સુરતમાં આર્થિક ગુનાની (Economic Crime in Surat ) આ વિગત જોઇએ તો દિલ્હી ગેટ વિસ્તાર ખાતે આવેલા બેલ્જિયમ સ્ક્વેરમાં વર્ષ 2018માં નવ દુકાનો ખોલી ફીનોમિનલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (Phenomenal Industrial Pvt ) સહિતની કંપની ખોલી ઇન્સ્યોરન્સમાં રોકાણના નામે અને એક લોભામણી લાલચ આપી છેતરપિંડી કરનાર કંપનીના ચેરમેનની સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી (Arrested by Surat Crime Branch) છે. આરોપી નંદલાલ કેસરીસિંહ રાજપૂત (Accused Nandlal Kesari Singh Rajput)માત્ર સુરત જ નહીં પરંતુ મુંબઈ સહિત દેશના અન્ય શહેરોમાં 9 વર્ષે નાણાં ડબલ કરી આપવાનું કહી કરોડો રૂપિયાનું (Fraud of Rs 100 crore ) ઉઠમણું કર્યું હતું.

100 કરોડ કરતાં પણ વધુનું કૌભાંડ- પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે આરોપીએ (Accused Nandlal Kesari Singh Rajput)ગુજરાતમાં 20 કરોડ અને આખા દેશમાં 100 કરોડ કરતાં પણ વધુનું કૌભાંડ (Fraud of Rs 100 crore ) આચર્યું છે. એક આરોપી ઉપર 120 જેટલા ગુના નોંધાયા હતાં. આ બનાવમાં કંપનીના 6 હોદ્દેદારો વિરુદ્ધ શહેરના મહિધરપુરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ થઈ ચૂકી છે.

આઠ દિવસના રિમાન્ડ - મહિધરપુરા પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલી છેતરપિંડી ફરિયાદ મુજબ કંપનીના ચેરમેન (Accused Nandlal Kesari Singh Rajput)અને હોદ્દેદારોએ 800 લોકો સાથે 6.94 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. આ ગુનામાં પકડાયેલા કંપનીના ચેરમેન નંદલાલ રાજપૂતની સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટ્રાન્સફર વોરંટથી ધરપકડ કરી (Arrested by Surat Crime Branch) છે અને આઠ દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે.

ચાર આરોપીઓ ફરાર હતાં- ઉલ્લેખનીય છે કે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા ગુનામાં પ્રભાકર રાજનારાયણ મિશ્રા અને અમરનાથ ભુવનેશ્વર તિવારીની અગાઉ ધરપકડ (Arrested by Surat Crime Branch) કરાઈ ચૂકી છે જ્યારે સમગ્ર પ્રકરણમાં મુખ્ય સૂત્રધાર અને કંપનીના (Phenomenal Industrial Pvt ) ચેરમેન નંદલાલ કેસરીસિંહ રાજપૂત (Accused Nandlal Kesari Singh Rajput), મીન બહાદુર કેસરીસિંહ, ટી એમ એસ નાયર અને રામ જીવનશુકલા સહિત ચાર આરોપીઓ જે તે સમયે ફરાર થઈ ગયાં હતાં.