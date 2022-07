હૈદરાબાદ: જીવન વીમા પૉલિસી એ અણધારી મુશ્કેલીઓના કિસ્સામાં પરિવારને આર્થિક સહાય છે. ઘણા લોકો તેને રોકાણ વાહન અને કર-કપાતપાત્ર યોજના તરીકે જુએ છે. જો કે, અમે આકર્ષક ઑફર્સ (attractive insurance scheme) આપવાના નામે પોલિસીધારકો સાથે છેતરપિંડી કરવાના (Beware of fraudulent insurance companies) અનેક બનાવોના સાક્ષી છીએ. તમારે મોબાઈલ અથવા ઈ-મેલ સંદેશાઓ પર વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ, શંકાસ્પદ લિંક્સ પર ક્લિક ન કરવું જોઈએ (How to avoid getting conned by fake insurance agents) અને જ્યારે કોઈ આકર્ષક વીમા યોજના સાથે તમારો સંપર્ક કરે ત્યારે આંખ બંધ કરીને રકમ ચૂકવવાનું ટાળવું જોઈએ. વીમા પોલિસી પસંદ (fake insurance agents calls) કરતી વખતે આપણે સૌ પ્રથમ એ જાણવું જોઈએ કે, તે આપણા માટે કેટલી ઉપયોગી છે. તમારે વીમા પૉલિસી વિશે જાણવું જોઈએ કે, તે રોકાણ માટે સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે, પછી તે નિવૃત્તિ પછી ઉપયોગી થશે કે નહી. વધુમાં, ચાલો જોઈએ કે આપણે સામાન્ય રીતે આપણા ઈમેલ અને મોબાઈલ પર કેવા પ્રકારના સંદેશાઓ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ.

આ રીતે મળે છે સંદેશ: 12 વર્ષ માટે વાર્ષિક રૂપિયા 1,60,000 ચૂકવો અને સમયગાળાના અંતે, રૂપિયા 35 લાખ વીમા સુરક્ષા સાથે રૂપિયા 1 કરોડ તમારા રહેશે- જો તમે 12 વર્ષ માટે પ્રતિ વર્ષ રૂપિયા 1,60,000 ચૂકવો છો, વર્ષે તે રૂપિયા 19.2 લાખ થશે. 1 કરોડનો દાવો કરવા માટે તમને લગભગ 23.86 ટકા વળતર મળવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે, પરંપરાગત જીવન વીમા પૉલિસીઓ પ્રીમિયમની રકમમાંથી કમિશન ચૂકવણી અને અન્ય ખર્ચાઓને બાકાત રાખે છે અને બાકીની રકમ સરકારી સિક્યોરિટીઝ (government securities) અને અન્ય સુરક્ષિત યોજનાઓમાં રોકાણ કરે છે. આમાં રોકાણ કરતી વખતે સરેરાશ વળતર છ ટકા જેટલું છે. આથી, પૉલિસીની મુદત 35 વર્ષની હોય ત્યારે જ પૉલિસીધારકને રૂપિયા 1 કરોડ ચૂકવવાનું શક્ય બનશે. સંદેશ પર વિશ્વાસ કરવા અને રોકાણ કરવાને બદલે તમારે વીમા પૉલિસી દસ્તાવેજમાંથી પસાર થવું જોઈએ કારણ કે, દસ્તાવેજમાં નિયમો અને શરતોનો ઉલ્લેખ છે.

ટર્મ પોલિસીમાં સામાન્ય રીતે ઓછું પ્રીમિયમ હોય: જો તમે નિયમિતપણે રૂપિયા 11 ચૂકવશો તો તમને રૂપિયા 1 કરોડ તમારા રહેશે એવો સંદેશો મળી શકે છે. પરંતુ ટર્મ પોલિસીમાં સામાન્ય રીતે ઓછું પ્રીમિયમ હોય છે. સમાન સિદ્ધાંત દરેકને લાગુ પડતો નથી. 11 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ એટલે કે વાર્ષિક પ્રીમિયમ 4,000 રૂપિયા સુધી છે. તે ફક્ત 22 થી 24 વર્ષની વયની વ્યક્તિઓ અને તંદુરસ્ત વ્યક્તિઓને જ લાગુ પડે છે. વીમા કંપનીઓ તમારી ઉંમર અને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના આધારે પ્રીમિયમ નક્કી કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ઓછા પ્રીમિયમ માટે રૂપિયા 1 કરોડ ઓફર કરે છે, તો તમારે તેના પર શંકા કરવી પડશે અને તેમના ઓળખપત્રને તપાસવું પડશે જાણો દાવાની યોગ્ય ચુકવણીનો (payment of claims) રેકોર્ડ હોય. તેથી, ટર્મ પોલિસી લેતી વખતે થોડી બેદરકારી તમારા પરિવારના સભ્યોને મુશ્કેલ સમયમાં પોલિસીની સંપૂર્ણ રકમ મેળવવાથી રોકી શકે છે. તેથી, છેતરપિંડી કરતી વીમા કંપનીઓ અને એજન્ટોથી સાવધ રહો કારણ કે, તેઓ તમને ઝડપી પૈસા કમાવવા માટે છેતરવાનો પ્રયાસ કરે છે.