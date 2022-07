સુરત : જૂનાગઢ જેવા જંગલ વિસ્તારમાં અવારનવાર જંગલી પ્રાણીઓ રસ્તા પર લટાર મારતા જોવા મળે(Arrival of wild animals in Surat) છે. પરંતુ હવે રાજ્યના અનેક શહેરોમાં પણ જંગલી પ્રાણીઓ દેખાતા હોય છે. સુરતના રસ્તાઓ પર થોડા સમય પહેલા પણ દિપડો જોવા મળ્યો હતો. ગઇકાલ રાત્રીના સમયે માંડવી વિસ્તાર નજીક એક દિપડી અને તેનું નાનું બચ્ચું સાથે જોવા મળ્યા(a panther was seen with its cub In Surat) હતા. તેમની રસ્તા પરની મસ્તી કોઇ મુસાફરે કેમેરામાં કેદ કરી લિધી(panther s video went viral) હતી. જે હાલમાં ખુબજ વાયરલ થઇ રહી છે.

માંડવી તાલુકામા દીપડી બચ્ચા સાથે લટાર મારતી નજરે ચડી

બચ્ચા સાથે માતાની મસ્તી - જિલ્લાના માંગરોળ, માંડવી, ઉમરપાડા વિસ્તારમાં જંગલી પ્રાણીઓ દેખાવા તે હવે સામાન્ય બાબત થઈ ગઈ છે. અવાર નવાર ખેતરે જતાં ખેડૂતોની નજરે ચડતા હોય છે. વીડીયોમાં જોઇ શકાય છે કે, દીપડી અંદાજીત ઉંમર પાંચ વર્ષની તેમજ તેની સાથે મસ્તીખોર જે બચ્ચું જોવા મળી રહ્યું છે, તેની ઉંમર 10 મહિના છે. રહેણાક વિસ્તાર નજીક વન્યપ્રાણીના આંટાફેરા વધતા જવાથી ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે દીપડી દ્વારા કોઈ પ્રકારનું નુકશાન પહોંચાડ્યું ન નથી.

