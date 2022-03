રાજકોટ: રાજકોટના બેડી યાર્ડ (Bedi marketing yard Rajkot)માં 2 સગા ભાઈઓએ ઝેરી દવા પીને આત્મહત્યા (Brothers Commit Suicide In Rajkot) કરતા શહેરભરમાં હાહાકાર મચી જવા પામ્યો છે. આ મામલે કુવાડવા પોલીસ (kuvadva police rajkot) દ્વારા વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આત્મહત્યા (Suicide In Rajkot)નું કારણ આર્થિક ભીંસ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. રાજકોટની ભાગોળે મોરબી રોડ (Rajkot Morbi Road) પર આવેલા બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 2 વેપારી સગા ભાઈઓએ દવા પીને આત્મહત્યા (Suicide Cases In Gujarat) કર્યાની ઘટનાથી ચકચાર મચી ગઈ છે.

આત્મહત્યાનું કારણ આર્થિક ભીંસ હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

દુકાનમાં દવા પીને કરી આત્મહત્યા

યતીન સૂચક અને વિપુલ સૂચક નામના 2 સગા ભાઈઓએ યાર્ડમાં આવેલી પોતાની દુકાનમાં જ આત્મહત્યા કરી લીધી છે. આ મામલાની જાણ પોલીસને થતા તાત્કાલિક કુવાડવા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. તેમજ સમગ્ર મામલે (Bedi marketing yard Suicide Case) વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. યાર્ડમાં આવેલા બનાદાસ ટ્રેડિંગ (Banadas Trading Rajkot) નામની દુકાનમાં વેપારી બંધુઓ (Traders In Rajkot)એ દવા પીને આત્મહત્યા કરી છે.

એક ભાઈનો મેડિકલ સ્ટોર અને બીજા ભાઈની બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પેઢી છે

આત્મહત્યા મામલે પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આર્થિક ભીંસના કારણે વેપારી બંધુઓએ આ પ્રકારનું પગલું ભર્યું હોઈ શકે છે. હાલ પોલીસ દ્વારા મૃતદેહને હોસ્પિટલમાં ખસેડીને આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આત્મહત્યા કરનારા મૃતક યતીનભાઈ સૂચક ગુંદાવાડી મેઈન રોડ પર મેડિકલ સ્ટોર ધરાવે છે. તેમના ભાઈ વિપુલભાઈને બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પેઢી છે.