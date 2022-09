જૂનાગઢ શહેરના ગાંધી ચોક સ્થિત હિન્દુ મુસ્લિમ ઓટો અને ટેક્સી યુનિયનના હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા કમીટી (Hindu Muslim Auto and Taxi Union Junagadh) દ્વારા શહેરના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ગણપતિની (Ganesh Chaturthi 2022) પ્રતિમાનુ સ્થાપન કર્યું છે. આ પ્રતિમાની સ્થાપના પાછળ તમામ ધર્મનો સાર એક જ છે અને તમામ ધર્મ એકબીજા સાથે પૂરક (All religions complement each other) રીતે જોડાયેલા છે. તેવી સર્વ ધર્મ સમભાવ (Sarva Dharma Sambhav) લોકોની વચ્ચે પ્રસ્થાપિત થાય તે માટે ગણપતિની પ્રતિમાનુ સ્થાપન (Ganesh Idol Sthapna Hindu Muslim Auto Taxi Union) કર્યું છે.

જૂનાગઢના ગાંધીચોક સ્થિત હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા રીક્ષા અને ટેક્સી યુનિયન દ્વારા આ વર્ષે પ્રથમ વખત ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે દુંદાળા દેવ ગણપતિ મહારાજની પ્રતિમાનુ સ્થાપન કર્યું છે

દુંદાળા દેવની પ્રતિમાનુ સ્થાપન જૂનાગઢના ગાંધીચોક સ્થિત (Gandhichowk area of Junagadh) હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા રિક્ષા અને ટેક્સી યુનિયનના હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા કમીટી(Hindu Muslim Unity Committee Junagadh) દ્વારા એક પ્રસિદ્ધ થયો છે. જેમાં આ વર્ષે પ્રથમ વખત ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે દુંદાળા દેવ ગણપતિ મહારાજની પ્રતિમાનું સ્થાપન કર્યું છે. ગણપતિ પ્રતિમાનુ સ્થાપન માટેનો ટેક્સી અને રિક્ષાયુનિયનના આ વિચાર આવકારદાયક છે. વર્તમાન સમયમાં ધર્મને લઈને લોકો વચ્ચે વૈમનસ્ય વધતું જાય છે.

આ પણ વાંચો શીખો : નાતજાતના ભેદભાવથી દૂર હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાની દશક જૂની દુકાન

સર્વ ધર્મ સમભાવનો સંદેશો કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં પ્રત્યેક ભારતવાસીઓ તમામ ધર્મનો આદર, માન અને સન્માન કરે તેમજ ધાર્મિક ભાઈચારા થકી ભારતની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાને (Religious and Cultural Traditions of India) વધુ એક વખત મજબૂત બનાવવા માટે આગળ આવે તેવા ઉમદા ઉદ્દેશ્ય સાથે આ વર્ષે જૂનાગઢમાં પ્રથમ વખત ગણપતિ મહારાજની પ્રતિમાનું સ્થાપન કર્યું છે. હવે દર વર્ષે ગાંધી ચોક સ્થિત હિન્દુ મુસ્લિમ રિક્ષા અને ટેક્સી ડ્રાઇવરના એસોસિએશન (Junagadh Rickshaw and Taxi Drivers Association) દ્વારા ગણપતિ મહારાજની પ્રતિમાનું સ્થાપન લોકોને સર્વ ધર્મ સમભાવનો સંદેશો મળે તે માટે પ્રતિ વર્ષ કરવામાં આવશે.

હિન્દુ મુસ્લિમ યુવાનો એક સાથે પૂજન હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા રિક્ષા અને ટેક્સી યુનિયન દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલી ગણપતિની પ્રતિમાનું તમામ હિન્દુ મુસ્લિમ યુવાનો એક સાથે પૂજન કરે છે. ત્યારબાદ દુંદાળા દેવની આરતી હિન્દુ અને મુસ્લિમ યુવાનો એક સાથે મળીને કરે છે. ગણપતિ પંડાલમાં પ્રસાદની વ્યવસ્થા(Arrangement of Prasad Ganapati Pandal at Gandhi Chowk) પણ મુસ્લિમ રિક્ષા અને ટેક્સી ડ્રાઇવરો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો અમદાવાદના રાજાએ સ્થાપના સ્થળ સુધી કરી ગજરાજની સવારી

હિંદુ મુસ્લિમ ધર્મના તહેવારો સાથે ઉજવે આગામી પાંચ દિવસ સુધી ગણપતિ પંડાલમાં વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં પણ મુસ્લિમ યુવાનો દ્વારા તેમનું યોગદાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. ભારતની પ્રાચીન હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા પરંપરા આજે સમગ્ર વિશ્વના દેશો માટે એક આદર્શ બની રહી છે, ત્યારે ફરી એક વખત લોકો ધાર્મિક સદભાવના સાથે જોડાઈને તમામ ધર્મોનું માન અને સન્માન જળવાઈ રહે. સૌ સાથે મળીને હિંદુ મુસ્લિમ ધર્મના તહેવારો (Hindu Muslim Religion Festivals) એક સાથે ઉજવે અને ભારતના ભાઈચારાની મિશાલ સમગ્ર વિશ્વમાં બુલંદ થાય. તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે ગણપતિની પ્રતિમાનુ સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે.