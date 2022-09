ગાંધીનગર મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં ગુજરાતમાં આગામી 29 સપ્ટેમ્બરથી યોજાઇ રહેલી 36મી નેશનલ ગેઇમ્સ ( Opening ceremony of national games on 27 september ) ના સફળ આયોજન માટે ઓર્ગેનાઇઝિંગ કમિટીની બેઠકમાં ( 36th National Games Committee meeting in Gandhinagar ) સર્વગ્રાહી સમીક્ષા હાથ ધરવામાં આવી હતી. બેઠકમાં રમતગમત પ્રધાન હર્ષ સંઘવી ઉપસ્થિત હતાં. 36મી નેશનલ ગેઇમ્સનું યજમાન પદ ગુજરાતને મળ્યું છે તેનું ગૌરવ કરતાં સીએમે દેશભરના ખેલાડીઓ માટે આ ગેઇમ્સ એક યાદગાર સંભારણું બની રહે તેવું સુદ્રઢ આયોજન સુનિશ્ચિત કરવા આ બેઠકમાં માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

રાજ્યના 6 મહાનગરોમાં સ્પર્ધાઓ યોજાશે દેશના 36 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના અંદાજે 8000 ઉપરાંત ખેલાડીઓ આ નેશનલ ગેઇમ્સની વિવિધ 36 રમતોમાં પોતાનું ખેલ કૌશલ્ય ઝળકાવવાના છે. ગુજરાતના 6 મહાનગરો અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, સુરત, ભાવનગર અને ગાંધીનગરમાં આ રમતોત્સવની વિવિધ સ્પર્ધાઓ યોજાશે. આ મહાનગરોમાં કુલ મળીને 17 જેટલા સ્થળોએ વિવિધ 36 રમતોનું આયોજન સારી રીતે પાર પડે તે માટે મુખ્ય સચિવ પંકજકુમારના નેતૃત્વમાં નેશનલ ગેઇમ્સ એક્ઝિકયુટીવ કમિટિની રચના કરવામાં આવેલી છે.આ ઉપરાંત 6 મહાનગરોમાં પણ સિટી કમિટીની જવાબદારી સચિવ કક્ષાના અધિકારીઓને સોંપવામાં આવી છે.

કયા અધિકારીઓ સંભાળશે જવાબદારી અમદાવાદ માટે શહેરી વિકાસ અગ્ર સચિવ મુકેશકુમાર, સુરત માટે જી.આઇ.ડી.સી.ના એમ.ડી થેન્નારસન, ભાવનગર માટે એસ.ટી. નિગમના એમ.ડી. ગાંધી, રાજકોટ માટે ઉદ્યોગ કમિશનર રાહુલ ગુપ્તા, વડોદરા માટે જી.યુ.વિ.એન.એલ ના એમ.ડી શિવહરે અને ગાંધીનગર માટે કમિશનર મ્યુનિસિપાલીટીઝ એડ્મીનીસ્ટ્રેશન રાજકુમાર બેનિવાલ જવાબદારી સંભાળશે.

આ ગેઇમ્સ એક યાદગાર સંભારણું બની રહે તેવું સુદ્રઢ આયોજન સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું

દોઢ લાખ જેટલા લોકો આવશે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ( National games at narendra modi stadium )માં નેશનલ ગેઇમ્સનો 27મી સપ્ટેમ્બરે ભવ્ય ઉદઘાટન સમારોહ ( Opening ceremony of national games on 27 september ) દોઢ લાખ જેટલા રમતપ્રેમીઓ અને ખ્યાતનામ ખેલાડીઓની ઉપસ્થિતિમાં યોજાશેે. તેના તલસ્પર્શી આયોજનની પણ વિસ્તૃત ચર્ચા વિચારણા આ બેઠકમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી. રમતોત્સવનું સમાપન સુરતના ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં 12 ઓક્ટોબરે કરાશે. 12 થી 16સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન શાળાકોલેજોમાં એક્ટિવેશન, 6 શહેરોમાં તા. 15થી 25 સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન સ્પોર્ટસ કાર્નિવલ તેમજ 22થી 29 સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન મેસ્કોટ રેલી (National Games Mascot Rally) યોજવામાં આવશે.

નવરાત્રિ પણ ધ્યાને લેવાઈ છે આ નેશનલ ગેઇમ્સ ( Opening ceremony of national games on 27 september )સાથોસાથ નવરાત્રિ પણ છે તેને લઇને ખેલાડીઓ ગુજરાતની ગરબા રાસની આ ભાતીગળ સંસ્કૃતિ પણ રમતોત્સવ સાથે માણી શકે તેના આયોજન અંગે પણ બેઠકમાં ( 36th National Games Committee meeting in Gandhinagar ) વિચાર વિમર્શ કરાયો હતો. આ નેશનલ ગેઇમ્સમાં ભાગ લેનારા ખેલાડીઓ સાથે રિયલ ટાઇમ કોમ્યુનિકેશન, આવાસ ભોજન, વાહન વ્યવહારની માહિતી, ખેલાડીઓની પ્રોફાઇલ અપડેટ અને પરિણામોના રિયલ ટાઇમ અપડેટ માટે ગેઇમ્સ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ અન્વયે વેબસાઇટ અને એપ લોંચ કરવામાં આવેલા છે.

આ બેઠકમાં ટોચના અધિકારીઓ સહિત સ્પોર્ટસ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા, ઈન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએેશન તથા ગુજરાત સ્ટેટ ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.