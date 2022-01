ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણ (Corona In Gujarat) દિવસેને દિવસે વધી રહ્યું છે. ડિસેમ્બરની પહેલી તારીખની આસપાસ સમગ્ર ગુજરાતમાં ફક્ત 25થી 30 જેટલા જ પોઝિટિવ કેસ (Corona Cases In Gujarat) આવી રહ્યા હતા, પરંતુ જાન્યુઆરીની 5 તારીખે સમગ્ર રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 3,350 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં આજે કોરોના નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોનના 50 કેસ (Omicron Cases In Gujarat) નોંધાયા છે. તો અમરેલી જિલ્લામાં 1 મૃત્યુ (Corona Death In Gujarat) પણ નોંધાયું છે.

અમદાવાદમાં કોરોના ફાટ્યો

રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય વિભાગ (Health Department Gujarat) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતી કોરોનાની યાદીમાં છેલ્લા 24 કલાકની વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના તમામ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કેસ સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં સૌથી વધુ 1,637 જેટલા કેસો (Corona Cases In Ahmedabad) નોંધાયા છે. સુરત શહેરમાં 630 (Corona Cases In Surat), વડોદરામાં 150 (Corona Cases In Vadodara), રાજકોટમાં 141 કેસ (Corona Cases In Rajkot) નોંધાયા છે. કુલ 236 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે.

આજે 5,26,153 નાગરિકોને વેક્સિન આપવામાં આવી

5 જાન્યુઆરીના રોજ રાજ્યમાં કુલ 5,26,153 નાગરિકોને વેક્સિન (Corona Vaccination In Gujarat) આપવામાં આવી છે, જ્યારે 18 વર્ષથી વધુ વયના 1,12,790 નાગરિકોને પ્રથમ ડોઝ (Corona Vaccine First Dose In Gujarat) આપવામાં આવ્યો છે. 89,260 નાગરિકોને બીજો ડોઝ (Corona Vaccine Second Dose In Gujarat) આપવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત 15થી 18 વર્ષના 2,80,767 તરુણોનું રસીકરણ (adolescent vaccination in gujarat) કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર રાજ્યમાં કુલ 9,18,34,983 ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે.

રાજ્યમાં કોરોનાના 10,994 એક્ટિવ કેસ

રાજ્યની વર્તમાન પરિસ્થિતિની જો વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે કુલ 10,994 જેટલા એક્ટિવ કેસ છે. 32 દર્દીઓ વેન્ટિલેટર પર છે અને 10,962 દર્દીઓ સ્ટેબલ છે. રાજ્યમાં કુલ મૃત્યુ 10,126 દર્દીના સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નોંધાયા છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 8,19,523 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે. ગુજરાતમાં રિકવરી રેટ 97.49 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે.

