ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં કોરોના સંક્રમણ (Corona In Gujarat) દિવસેને દિવસે વધી રહ્યું છે. ડિસેમ્બરની પહેલી તારીખની આસપાસ સમગ્ર ગુજરાતમાં ફક્ત 25થી 30 જેટલા જ પોઝિટિવ કેસ (Corona Cases In Gujarat) આવી રહ્યા હતા, પરંતુ આજે જાન્યુઆરીની 4 તારીખે સમગ્ર રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 2,259 કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. આજે કોરોના નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોનના અમદાવાદ શહેરમાં ફક્ત 2 કેસ (Omicron Cases In Ahmedabad) નોંધાયા છે. તો નવસારી અને ભાવનગર જિલ્લામાં 2 મૃત્યુ નોંધાયા છે.

અમદાવાદમાં કોરોના ફાટ્યો

રાજ્ય સરકારના આરોગ્ય વિભાગ (Health Department Gujarat On Corona) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતી કોરોનાની યાદીમાં છેલ્લા 24 કલાકની વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના તમામ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં કેસ સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં સૌથી વધુ 1,290 જેટલા કેસો (Corona Cases In Ahmedabad) નોંધાયા છે. સુરત શહેરમાં 415 (Corona Cases In Surat), વડોદરા શહેરમાં 86 (Corona Cases In Vadodara) અને રાજકોટમાં 36 કેસ (Corona Cases In Rajkot)નોંધાયા છે. રાજ્યમાં આજે કુલ 240 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે.

8,73,457 નાગરિકોને વેક્સિન અપાઈ

4 જાન્યુઆરીના રોજ રાજ્યમાં કુલ 8,73,457 નાગરિકોને વેક્સિન (Vaccination In Gujarat) આપવામાં આવી છે, જ્યારે 18 વર્ષથી વધુ વયના 1,54,685 નાગરિકોને પ્રથમ ડોઝ (Corona Vaccine First Dose In Gujarat) આપવામાં આવ્યો છે. 96,226 નાગરિકોને કોરોનાની વેક્સિનનો બીજો ડોઝ (Corona Vaccine Second Dose In Gujarat) આપવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત 15થી 18 વર્ષના 5,78,149 તરુણોનું રસીકરણ (Adolescent vaccination In Gujarat) કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર રાજ્યમાં કુલ 9,13,08,830 ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે.

રાજ્યમાં કોરોનાના એક્ટિવ કેસ 7,881

રાજ્યની વર્તમાન પરિસ્થિતિની જો વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે કુલ 7,881 જેટલા એક્ટિવ કેસ (Corona Active Cases In Gujarat) છે. 18 દર્દીઓ વેન્ટિલેટર પર અને 7,863 દર્દીઓ સ્ટેબલ છે અને કુલ 10,125 દર્દીના સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નોંધાયા છે.અત્યાર સુધીમાં કુલ 8,19,287 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે. ગુજરાતમાં રિકવરી રેટ 98.85 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે.

આરોગ્ય અગ્ર સચિવ મનોજ અગ્રવાલ કોરોના સંક્રમિત

સમગ્ર રાજ્યમાં કોરોના હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાત રાજ્યમાં આરોગ્યની કમાન્ડ જેમના હાથમાં છે તેવા આરોગ્ય વિભાગના મુખ્ય અધિક અગ્ર સચિવ મનોજ અગ્રવાલ પણ કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 3 જાન્યુઆરીના રોજ રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં પણ મનોજ અગ્રવાલ હાજર રહ્યા હતા, જ્યારે મળતી માહિતી પ્રમાણે મનોજ અગ્રવાલ હાલ પોતાના નિવાસસ્થાન ખાતે જ હોમ આઇસોલેશન થઈને સારવાર લઇ રહ્યા છે.

