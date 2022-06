અમદાવાદઃ રાજ્યમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં અવારનવાર ગેરરીતિ (Irregularities in competitive examinations) થાય છે. ત્યારે પરીક્ષામાં ગેરરીતિના આક્ષેપ સાથે યુવા નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ આજે ફરી એક વાર પત્રકાર પરિષદ (Yuvrajsinh Jadeja Press Conference) યોજી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સિસ્ટમ સાથે ચેડા કરનારને પકડવામાં આવે તેવી અમારી માગ છે. હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષામાં પણ પેપર ફૂટ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં એક જ વ્યક્તિએ પેપર ફોડ્યા છે. હાઈકોર્ટના પટ્ટાવાળા આ સમગ્ર રેકેટ ચલાવતા હતા.

ચેડા કરનારાને પકડો - યુવા નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ આક્ષેપ કર્યા હતા કે, વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા (Tampering with the future of Gujarat students) કરનારાને રાજ્ય સરકાર પકડે. સાથે જ તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જેલવાસ પહેલા અમે જરૂરી પૂરાવા વહીવટી અધિકારીને સોંપ્યા હતા.73 ઉમેદવારોને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પેપર આપવામાં આવ્યા હતા. તેમાંથી એક ઉમેદવારે સોશિયલ મીડિયામાં પેપરને શેર કર્યું હતું. ગૌણ સેવામાં કાર્યરત્ હાર્દિક પટેલ OMR શિટમાં જવાબ ભરતો હતો. આ હાર્દિક પટેલ નામના વ્યક્તિએ જવાબ ભરવા માટે 15થી 18 લાખ રૂપિયા લીધા હતા. આ કૌભાંડીઓ 2016 પછીની તમામ ભરતી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિ કરતા આવ્યા છે.

હાર્દિક પટેલ ભરતો હતો OMR શિટ - યુવા નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ (Yuvrajsinh Jadeja Press Conference) કહ્યું હતું કે, કેટલાક લોકો આર્થિક વગના આધારે પેપર મળવી લે છે. ગૌણ સેવામાં કાર્યરત્ હાર્દિક પટેલ OMR શિટમાં જવાબ ભરતો હતો. જ્યારે હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષાના કેટલાક આરોપીઓ હજી પણ ફરાર છે. યુવરાજસિંહે સાથે જ જણાવ્યું હતું કે, મને જીવનું જોખમ (Danger to the life of Yuvraj Singh Jadeja) છે. રાજ્યના ગૃહપ્રધાન હર્ષ સંઘવીએ અગાઉ કડક કાર્યવાહી કરવાની બાંહેધરી આપી તેમ છતાં આરોપીઓ સામે કોઈ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી.

OMR સ્કેનિંગની એજન્સીમાં કામ કરતો કર્મચારી નીકળ્યો કૌભાંડી - યુવા નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ (Yuvrajsinh Jadeja Press Conference) જણાવ્યું હતું કે, હાર્દિક પટેલ ગૌણ સેવામાં OMR સ્કેનિંગની જે એજન્સી કામ કરી રહી છે. તેમાં ફરજ બજાવે છે. હાર્દિક પટેલને રોકડ રકમ આપતા સાક્ષીઓ પણ અમારી પાસે છે. હાર્દિક પટેલે 15થી 18 લાખ રૂપિયા ઉઘરાવ્યા હતા. સાથે જ તેણે પરીક્ષા પૂર્ણ થતા પછી OMRનો બ્લેન્ક ફોટો પાડી જેતે ઉમેદવારને વોટ્સએપ પર મોકલ્યો હતો. તેમ જ જેતે ઉમેદવારે જ્યારે પેપર સોલ્વ કરીને આપ્યું ત્યારબાદ તે ઉમેદવારની OMR શિટ ફિલઅપ કરતો પણ ફોટો છે. સાથે જ આવા આરોપીને પકડવાની માગ કરવામાં આવી હતી.

સરકારે આરોપીઓને સરખો પાઠ ભણાવવો જોઈએ - અમે ઈચ્છીએ છીએ કે, જે રીતે આરોપીઓ સામે ઝડપથી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. તેમ જ જે રીતે રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તરપ્રદેશ સરકારમાં જે કાયદો છે. તે મુજબ 10 વર્ષની સજા અને 10 કરોડ રૂપિયાનો દંડ કરવામાં આવે. આનાથી કૌભાંડીઓને સરખો પાઠ ભણાવી શકીશું. યુવા નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ (Yuvrajsinh Jadeja Press Conference) જણાવ્યું હતું કે, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ગેરરીતિના આરોપી તુષાર મેર પોલીસ કસ્ટડીમાં છે. મુખ્ય સેવિકાના પેપર લીકમાં પણ આ વ્યક્તિ મહત્વની ભૂમિકામાં હતો.