અમદાવાદઃ રાજ્યમાં ઈંધણ (Petrol Diesel Price) હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (Hindustan Petroleum Corporation Limited) અને ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (Indian Oil Corporation Ltd.) પાસેથી (Petrol Diesel Price 28 april) લેવામાં આવે છે, જે શહેરની અંદર અને અન્ય કંપનીઓના આઉટલેટ્સ પર બદલાઈ શકે છે. તમે કાર્ડ પેમેન્ટ દ્વારા વિવિધ કેશબેક ઓફરનો લાભ લઈ શકો છો અથવા રોકડનો ઉપયોગ કરીને ચૂકવણી કરી શકો છો. રાજ્યમાં ઈંધણના વર્તમાન ભાવમાં (What is rate of Petrol Diesel in Gujarat) તમામ રાજ્ય અને કેન્દ્રીય કરનો સમાવેશ થાય છે.

અમદાવાદમાં શું ફેરફાર થયો - અમદાવાદમાં આજે પેટ્રોલની પ્રતિલિટર કિંમત 105.08 રૂપિયા, ડીઝલ માટે પ્રતિ લિટર 99.43 રુપિયા, CNG માટે પ્રતિ કિલો 55.95 રૂપિયા, LPG માટે પ્રતિકિલો 949.50 રૂપિયા ભાવ છે.

ગાંધીનગરમાં શું થયો ફેરફાર - ગાંધીનગરમાં આજે પેટ્રોલની પ્રતિલિટર કિંમત 105.30 રૂપિયા, ડીઝલ માટે પ્રતિ લિટર 99.49 રુપિયા ભાવ છે.

સુરતમાં શું થયો ફેરફાર - સુરતમાં આજે પેટ્રોલની પ્રતિલિટર કિંમત 105.19 રૂપિયા, ડીઝલ માટે પ્રતિ લિટર 99.33 રુપિયા ભાવ છે.

રાજકોટમાં શું થયો ફેરફાર - રાજકોટમાં આજે પેટ્રોલની પ્રતિલિટર કિંમત 104.84 રૂપિયા, ડીઝલ માટે પ્રતિ લિટર 99.21 રૂપિયા ભાવ છે.

વડોદરામાં શું થયો ફેરફાર - વડોદરામાં આજે પેટ્રોલની પ્રતિલિટર કિંમત 104.86 રૂપિયા, ડીઝલ માટે પ્રતિ લિટર 99.08 રૂપિયા ભાવ છે