અમદાવાદ: ગઈકાલે ABVPના સિંહ ગર્જના કાર્યક્રમમાં ગુજરાત યુનિવર્સીટીના (NSUI protests In Gujarat University) સેક્શન ઓફિસર વિમલ ઉપાધ્યાય અને અલગ અલગ વિભાગના પ્રોફેસરો હાજર રહ્યાં હતા.રાજકીય કાર્યક્રમમાં સરકારી કર્મચારીઓ હાજર રહેતા NSUIએ (National Students Union of India) ગુજરાત યુનિવર્સીટીના કુલપતિ, ઉપકુલપતિ અને કર્મચારીઓનો વિરોધ (NSUI protest againts university staff and professors) કર્યો હતો. NSUI દ્વારા ABVPના (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી.

NSUIના વિરોધ દરમિયાન રજુઆત માટે ઉપકુલપતિ જગદીશ ભાવસાર આવ્યા હતા, ત્યારે જગદીશ ભાવસાર ભાજપના દલાલના નારા લાગ્યા હતા. નારા લાગતા જ જગદીશ ભાવસાર ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા, જે બાદ પણ VC લોબીમાં NSUIએ વિરોધ ચાલુ જ રાખ્યો હતો. VC લોબીમાં NSUIએ રાજકીય પક્ષના દલાલ અને ABVPના દલાલના પોસ્ટર (Opposition to the program by NSUI ) લગાવ્યા છે.

NSUIના વેલ્ફેર મેમ્બર સંજય સોલંકીએ (NSUI Welfare Member Sanjay Solanki) જણાવ્યું હતું કે, ABVPના કાર્યક્રમમાં હાજર રહેતા ગુજરાત યુનિવર્સીટીના કર્મચારીઓ અને પ્રોફેસરોના પગાર કમલમમાંથી આવે છે તો ABVP અને ભાજપના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી રહ્યા છે. કાર્યક્રમમાં હજાર રહેનાર તમામ કર્મચારી અને પ્રોફેસરોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગણી છે.

