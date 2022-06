અમદાવાદ- ઓઢવમાં માનસિક અસ્થિર યુવકે 55 વર્ષના આધેડનું ગળું દબાવીને (Murder Crime in Ahmedabad ) હત્યા કરી. જાહેર રોડ પર હત્યા (Case of murder by a mentally unstable youth) કરતા લોકોએ આરોપીને જાહેરમાં બાંધીને માર માર્યો. પોલીસે (Ahmedabad Police) હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપીને હોસ્પિટલમાં ખસેડવાની તજવીજ શરૂ કરી હતી.

ઓઢવ પોલીસે આરોપીને ઝડપી લીધો છે

ઓઢવમાં એક માનસિક અસ્થિર યુવક હત્યારો બન્યો - એક પરિવારના મોભીની જાહેરમાં હત્યાં (Murder Crime in Ahmedabad ) કરી દેવાતા પરિવારમાં માતમ છવાયો છે. ઘટના એવી છે કે વિરાટનગરમાં રહેતા 55 વર્ષના પ્રતાપભાઈ માવડકોલી ઘરનું લાઈટ બીલ ભરવા સાઇકલ પર જઈ રહ્યા હતાં ત્યારે આ માનસિક અસ્થિર યુવક રોડ પર આંટાફેરા મારી રહ્યો હતો. પ્રતાપભાઈની સાઇકલ આગળ આરોપી આવીને રસ્તો રોકી ઉભો રહ્યો. જેથી પ્રતાપભાઈ ઠપકો આપતા બન્ને વચ્ચે ઝપાઝપી શરૂ થઈ ગઈ.

લોકોએ પક્ડયો - માનસિક અસ્થિર યુવક અને પ્રતાપભાઇ વચ્ચેની ઝપાઝપી એટલી હદે વધી ગઈ કે આરોપીએ પ્રતાપભાઈને નીચે જમીન પર પાડીને તેંમની ઉપર બેસીને ગળું દબાવી (Case of murder by a mentally unstable youth) દીધું અને માથાના ભાગે પથ્થરથી (Murder Crime in Ahmedabad ) હુમલો કરી દીધો. લોકો બચાવવા આવે તો પથ્થરથી હુમલો કરવા લાગ્યો. ત્યારે લોકોના ટોળાએ આરોપીને પકડીને બાંધીને માર માર્યો.

પોલીસે કરી તપાસ - ત્યારે આરોપી માનસિક અસ્થિર હોવાથી ઉશ્કેરાઈને હત્યા (Murder Crime in Ahmedabad ) કરી હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે. આ આરોપીને લોકોએ બાંધીને ખૂબ જ માર મારતા તે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો. જેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. આરોપીને જાહેરમાં માર મારતો વિડિઓ વાયરલ થતા પોલીસ (Ahmedabad Police)લોકોના ટોળા વિરુદ્ધ પણ ગુનો નોંધશે. આરોપી છેલ્લા ઘણા સમયથી આ વિસ્તારમાં રખડતો હતો. જેથી પોલીસે તેના પરિવારની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

હત્યાનો ગુનો નોંધાયો - હાલમાં ઓઢવ પોલીસે (Ahmedabad Police) હત્યાનો ગુનો નોંધી (Case of murder by a mentally unstable youth) આરોપીને ઝડપી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. માનસિક અસ્થિર યુવક હત્યારો (Murder Crime in Ahmedabad ) બની જતા પોલીસ પણ કાયદાકીય આટીઘૂંટીમાં મુંઝાઈ છે. ત્યારે આ યુવકને પકડીને મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં સારવારને લઈને કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.