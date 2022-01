અમદાવાદઃ બાપુનગર વિસ્તારમાં ટ્રાફિક પોલીસે (Fight with Traffic Police in Ahmedabad) એક વાહનને રોકતા કેટલાક યુવાનોએ ટ્રાફિક પોલીસ સાથે મારામારી કરી હતી. ત્યારે આ મારામારીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાઈરલ (Video of fights with traffic police goes viral) થયો હતો. તો ટ્રાફિક પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી મારામારી કરનારા યુવકો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

2થી 3 યુવકોએ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ પર કર્યો હુમલો

રખિયાલ વિસ્તારમાં એચ ડિવિઝન ACPની કચેરી બહાર ટ્રાફિક પોલીસ સાથે મારામારીની ઘટના સામે (Attack on traffic police outside ACP's office) આવી છે. વાહન રોકવા મામલે આ ઝઘડો થયો હતો. ત્યારબાદ 2થી 3 યુવકોએ ટ્રાફિક પોલીસમાં ફરજ બજાવતા કોન્સ્ટેબલ સાથે મારામારી (Fight with Traffic Police in Ahmedabad) કરી હતી. જોકે, આ અંગેનો એક વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ (Video of fights with traffic police goes viral) થયો હતો.

