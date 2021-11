કોરોનાના કેસોમાં ઘટાડો આવી રહ્યો

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં કોરોનાની બીજી લહેર (corona second wave in gujarat) બાદ કોરોનાના કેસ (corona cases in gujarat)માં સતત ઘટાડો આવી રહ્યો છે. જો કે દિવાળી બાદ કેસોના આંકડાઓ (corona update)માં વધઘટ થઈ હતી. ત્યારે 24 નવેમ્બરના રોજ સમગ્ર રાજ્યમાં 29 કોરોના પોઝિટિવ કેસ (corona positive cases in gujarat) નોંધાયા છે. જ્યારે 32 લોકોને હોસ્પિટલમાંથી નેગેટિવ રિપોર્ટ આવતા રજા આપવામાં આવી છે.

દિવાળીમાં માર્કેટમાં ભારે ભીડ જોવા મળતી હતી જેથી શરૂઆતમાં કેસો વધ્યા હતા. જેના કારણે અમદાવાદ (coronavirus in ahmedabad)માં કેટલાક એરિયા ક્લસ્ટર (cluster areas in ahmedabad) કરવાની શરૂઆત પણ કરવામાં આવી હતી. બીજી બાજુ વાત કરવામાં આવે તો 20થી વધુ જિલ્લાઓમાં કોરોનાના જીરો કેસ નોંધાયા છે. ગુજરાતમાં વેક્સિનેશન (vaccination in gujarat)ની વાત કરીએ તો આજે 4.52 લાખ કરતા વધુ લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી 7,84,36,149 ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે.

24 નવેમ્બરના રોજ એક જ દિવસમાં સમગ્ર રાજ્યમાં 4,52,020ને કોરોના રસીના ડોઝ અપાયા છે. આજે ગુજરાતમાં 18થી 45 વર્ષથી ઉપરની વયના રસીકરણ (vaccination in gujarat) માટે પાત્રતા ધરાવતા કુલ 38,178 લોકોને વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 2.94 લાખથી વધુને બીજો ડોઝ અપાયો હતો.

રાજ્યની વર્તમાન પરિસ્થિતિની જો વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ તરફથી મળતી માહિતી પ્રમાણે કુલ 312 જેટલા એક્ટિવ કેસ છે, જેમાં 04 વેન્ટિલેટર પર અને 316 દર્દીઓ સ્ટેબલ છે અને કુલ 10,092 દર્દીઓના સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નોંધાયા છે. જ્યારે અત્યાર સુધીમાં કુલ 8,16,888 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે. ગુજરાતમાં રિકવરી રેટ 98.74 ટકા સુધી પહોંચ્યો છે.

