અમદાવાદઃ શેરબજારમાં બધું જ અનિશ્ચિત હોય (The stock market is unpredictable) છે અને આપણે વારંવાર ટૂંકા ગાળાની વધઘટ જોઈ શકીએ છીએ. શેરોમાં રોકાણ કરવા (Invest in Share Market) માટે આપણે બજારને સમજવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. સાથે જ વધઘટનો સામનો કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. રોકાણકારો તરીકે આપણે આ કરવાની જરૂર છે. જ્યારે આપણે રોકાણ વિશે વિચારીએ છીએ. જ્યારે સૂચકાંકો આગળ વધી રહ્યા છે અને આપણે તે જ રીતે અફસોસનો સામનો કરવો પડશે. તો જ આપણે રોકાણમાંથી નફો મેળવી શકીએ છીએ.

રોકાણ મૂલ્યની ગણતરી કરતા રહો - જ્યારે તમે રોકાણ કરવાનું નક્કી (Invest in Share Market) કરો છો. ત્યારે એ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે, દર વર્ષે 10-20 ટકા કરેક્શનની શક્યતા છે. પછી કોઈ તકલીફ નહીં પડે. તમારા રોકાણના મૂલ્યની ગણતરી કરતા રહો. ખાતરી કરો કે, અસમાનતાના 80 ટકાથી વધુ ન હોય. જ્યારે બાકીની રકમને દેવા ભંડોળમાં ડાઈવર્સિફાય કરો. રોકાણના મૂલ્યને હંમેશા આ પ્રમાણભૂત અંદાજ સાથે લિન્ક કરો. આ તમને અસ્થાયી વધઘટનું સંકલન કરવાની મંજૂરી આપે છે અને ભંડોળની ફાળવણી નુકસાન (Loss in allocation of funds) સહન કરવાની તમારી ક્ષમતા પર આધારિત હોવી જોઈએ.

બજારમાં બધું જ અનિશ્ચિત છે - છેલ્લા 2 વર્ષમાં શેરબજારોમાં નોંધપાત્ર વધારો (Invest in Share Market) થયો છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં તમારા ઈક્વિટી રોકાણનું મૂલ્ય તમારા પોર્ટફોલિયોમાં 5-10 ટકા વધુ રહેવાની શક્યતા છે. બજારોમાં અત્યારે અનિશ્ચિતતા છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને તમારા રોકાણને સમાયોજિત કરવા માટે આ સારો સમય છે. તમારે એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરવું જોઈએ. જે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે અને તમે ઇચ્છો તે ધોરણ સુધી ઈક્વિટી રોકાણ (Invest in Share Market) લાવવાનો પ્રયાસ કરો.

શેરબજારના પર્ફોર્મન્સથી ગભરાશો નહીં - ધારો કે, આગામી વર્ષમાં ઈક્વિટી બજારોની કામગીરીમાં સુધારો થવાની ધારણા છે. પછી ઈક્વિટી રોકાણ હકારાત્મક છે. આ જ સમયે તમારે રોકાણ ચાલુ રાખવાની જરૂર છે. જો શેરબજારનું પર્ફોર્મન્સ (Invest in Share Market) સારું નથી અને જો સમાચાર આવે કે, બીઅર માર્કેટ આવશે તો ગભરાશો નહીં. જો માર્કેટ ઈન્ડેક્સ 10 ટકા ઘટે તો રોકાણ ડેટમાંથી ઈક્વિટીમાં લાવવું જોઈએ. જ્યારે શેરબજાર વધે ત્યારે ઈક્વિટી રેશિયો ઊંચો હોવાથી રોકાણને 80 ટકા સુધી મર્યાદિત કરવા પગલાં લેવા જોઈએ.

નિષ્ણાતે આપી સલાહ - ટૂંકા ગાળામાં ઈક્વિટી બજારોની કામગીરીનો અંદાજ કાઢવો મુશ્કેલ કાર્ય બની શકે છે. દરેક રોકાણ તમારા લક્ષ્ય સાથે જોડાયેલું હોવું જોઈએ. એક વાર યોજના સંપૂર્ણ રીતે બની જાય. તેનો અમલ કરવો જોઈએ. ફંડ્સ ઈન્ડિયાના રિસર્ચ હેડ અરુણ કુમાર કહે છે કે, બજારમાં રોકાણ કરતી (Invest in Share Market) વખતે ડર, લોભ અને ચિંતા જેવી લાગણીઓને કાબૂમાં રાખવી જોઈએ અને સતત નિર્ણયો લેવા જોઈએ.