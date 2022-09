હૈદરાબાદ: કુમાર પાસે રૂપિયા 15 લાખનું સ્વાસ્થ્ય વીમા કવર છે. પોલિસી લેતી વખતે, તેમણે 20 ટકા કોપે (co pay) પસંદ કર્યું (Beware of Co pay in health insurance plans) હતું કે, આનાથી પ્રીમિયમનો બોજ અમુક અંશે ઘટશે. તેઓએ શરૂઆતમાં વિચાર્યું કે, આ સહ ચુકવણી મર્યાદા તેમના પર આર્થિક રીતે મોટો બોજ નહીં બને. અણધારી રીતે, કુમારને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા અને તેમને 8 લાખ રૂપિયાનું બિલ મળ્યું. કોપે શરતને (Choose policies without co pay in health covers) કારણે તેમણે તેની બચતમાંથી 1.60 લાખ રૂપિયા સુધી ચૂકવવા પડ્યા.

ચોક્કસ ટકાવારી ચૂકવવાની: કુમારની જેમ ઘણા લોકો પ્રીમિયમ ઘટાડવા અને તાત્કાલિક રાહત માટે કો પે શરત સાથે સ્વાસ્થ્ય નીતિઓ લઈ રહ્યા છે. કો પે જોગવાઈ હેઠળ પોલિસીધારકે બિલની ચોક્કસ ટકાવારી ચૂકવવાની હોય છે. જો કે, આ સ્થિતિ થોડી તાત્કાલિક રાહત આપે છે પરંતુ ભવિષ્યમાં પોલિસીધારકોને સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આપણે ફક્ત તે પોલિસીઓ માટે જ જવું જોઈએ જે કુલ દાવાઓ ચૂકવે છે, તેમ છતાં તેનું પ્રીમિયમ થોડું વધારે છે.

નેટવર્ક હોસ્પિટલ: અમુક પરિસ્થિતિઓમાં સંપૂર્ણ દાવાની જોગવાઈ સાથે વીમા પૉલિસી હોવા છતાં, કંપનીઓ આગ્રહ કરી શકે છે અને સહ ચુકવણી લાગુ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલીક વીમા કંપનીઓ સહ ચૂકવણી કરે છે, જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે આવરી લેવામાં આવેલા પૉલિસીધારકો તેમના નેટવર્કમાં આવરી લેવામાં આવતી ન હોય તેવી હોસ્પિટલોમાં જોડાય છે. તેથી તમારે કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવી જોઈએ કે, તમારી નજીકમાં નેટવર્ક હોસ્પિટલ છે કે નહીં. જો નહીં તો તમારી વીમા કંપનીને અગાઉથી જાણ કરો અને તેમની સાથે ચર્ચા કરો. પછી એવી તક છે કે, વીમા કંપની તમને કટોકટીની પરિસ્થિતિઓમાં કો પે શરતમાંથી મુક્તિ આપશે.

કાળજી લેવી: ટાયર II શહેરોમાં રહેતા લોકોએ સ્વાસ્થ્ય વીમા કવરેજનો લાભ લેતી વખતે વધુ સાવચેત રહેવું જોઈએ. જ્યારે તેઓ ટાયર 1 શહેરોમાં સારવાર માટે જશે ત્યારે કંપનીઓ તેમને કો પે લાગુ કરશે. તેથી પોલિસી લેતી વખતે ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ. કેટલીકવાર જ્યારે અમને કોર્પોરેટ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, ત્યારે કંપનીઓ કો પેમેન્ટ માટે પૂછે છે. ખાસ કરીને રૂમનું ભાડું અને ICU ચાર્જ વધારે હશે. કેટલીક હોસ્પિટલોમાં રૂમનું ભાડું 8,000 રૂપિયા પ્રતિ દિવસથી વધુ હશે. કેટલીક વીમા પૉલિસીઓ રૂમના ભાડા પર મર્યાદા મૂકે છે. આવા સંજોગોમાં કો પેમેન્ટ અનિવાર્ય છે.

કો પેથી સાવધ: આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે, જો આપણને પહેલાથી કોઈ રોગ હોય તો વીમા કંપનીઓ કો પે લાગુ કરશે. જો આપણે પોલિસી લીધા પછી પૂર્વ નિર્ધારિત સમયગાળાની રાહ જોઈશું, તો આ શરત પાછી ખેંચી લેવામાં આવશે. તેથી તમારે શરૂઆતથી જ સાવચેત રહેવું જોઈએ કે, અમને પોલિસીના પ્રથમ દિવસથી જ કુલ ક્લેમની જરૂર છે કે નહીં. સંપૂર્ણ દાવાની જોગવાઈ મેળવતા પહેલા આપણે થોડો સમય રાહ જોઈ શકીએ કે, કેમ તે તપાસવાની જરૂર છે. નાની વય જૂથના લોકો પ્રીમિયમ પરના બોજને ઘટાડવા માટે કો પે પસંદ કરી શકે છે. પરંતુ તે વધુ સારું છે કે, જે લોકો હાલના રોગોથી પીડિત છે અને જેમની ઉંમર 45 વર્ષથી વધુ છે તેઓ કો પે અને અન્ય પેટા શરતો વિના પોલિસી માટે જાય છે.