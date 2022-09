હૈદરાબાદ: વૃદ્ધ લોકોમાં એક મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે શું તેઓ વીમા પૉલિસી માટે પાત્ર છે કે નહીં (elderly people eligible for insurance policy or not). તે બધા તેઓ કયા પ્રકારનું કવર શોધી રહ્યા છે તેના પર નિર્ભર છે. પોલિસી લેતા પહેલા તમારે તમારી જરૂરિયાતોનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ (Evaluating before taking the policy). વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે વાર્ષિકી નીતિઓ પર્યાપ્ત હોઈ શકે છે. સંરક્ષણ માટે મર્યાદિત મુદતની પોલિસી મેળવવી થોડી મુશ્કેલ છે. જો કોઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા ન હોય તો વૃદ્ધ લોકોએ ઊંચા પ્રીમિયમ ચૂકવીને જીવન કવર્સ લેવા જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિ પહેલાથી અસ્તિત્વમાં રહેલા રોગોથી પીડાય છે, તો પણ પ્રીમિયમ લોડિંગ ચોક્કસ મર્યાદાઓને આધિન રહેશે. વીમા કંપની માત્ર અસાધારણ સંજોગોમાં જ પોલિસીને નકારે છે. તેથી વૃદ્ધાવસ્થાને (Aged people should take life covers) ધ્યાનમાં લીધા વિના, ચૂકવણી કર્યા વિના વીમા પોલિસી લેવી જોઈએ.

પોલીસીના પ્રકારો જીવન વીમા યોજના પસંદ કરતી વખતે, આપણે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. જીવન વીમા પૉલિસીના ઘણા પ્રકારો છે. કેટલાક માત્ર સુરક્ષા સુધી મર્યાદિત છે જ્યારે અન્ય લાંબા ગાળાના રોકાણમાં મદદ કરે છે. કેટલીક યોજનાઓ નિવૃત્તિ પછી પેન્શન આપે છે. અન્ય કેટલીક વ્યૂહરચના શેરબજાર પર આધારિત છે. એવી નીતિઓ છે જે આજીવન સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. આથી, વીમા યોજનાઓની તુલના એક અથવા બીજા રોકાણ કાર્યક્રમ સાથે કરી શકાતી નથી.

પોલિસી તે જ સમયે, એક ચોક્કસ કેટેગરીની નીતિની તુલના અલગ કેટેગરીની નીતિ સાથે કરી શકાતી નથી. સામાન્ય રીતે, જીવન વીમા પોલિસીઓ લાંબા ગાળાની યોજનાઓ છે. તેઓ પોલિસીધારકો દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલા પ્રીમિયમ પર કર મુક્તિ પ્રદાન કરે છે. જો પોલિસીધારકને કંઇક અણધારી ઘટના બને તો તેઓ વળતર પણ આપે છે. રોકાણ આધારિત યોજનાઓમાં આવા લાભો ઉપલબ્ધ નથી.

પોલિસીધારકોએ શું કરવું યુનિટ લિંક્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ બે ઉદ્દેશ્યો હાંસલ કરવા માટે ઉપયોગી છે, બંને જીવન કવર અને લાંબા ગાળાનું રોકાણ નવી ULIP યોજનાઓમાં, પ્રીમિયમ ચૂકવણી પ્રમાણમાં ઓછી હોય છે. જો અણધાર્યા ખર્ચ હોય તો અમે આંશિક ઉપાડ કરી શકીએ છીએ. દાવાઓની ચુકવણીમાં વિલંબ થાય ત્યારે પોલિસીધારકોએ શું કરવું જોઈએ. જ્યારે વીમા કંપની વળતર ચૂકવવા તૈયાર ન હોય ત્યારે શું કરવું. વીમા કંપનીનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત પોલિસી ધારકને પોલિસીમાં દર્શાવેલ વળતર ચૂકવવાનો છે જો કંઇક થાય તો.

પ્રીમિયમ ચૂકવણી પોલિસીધારક અને કંપની વચ્ચે વિશ્વાસનો કરાર છે. તેથી, પોલિસી ધારકે તમામ જરૂરી વિગતો પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે. આરોગ્ય, નાણાકીય સ્થિતિ અને આદતો વિશેની વિગતો ખુલ્લેઆમ શેર કરવી જોઈએ. પ્રીમિયમ ચૂકવણી કોઈપણ ડિફોલ્ટ વિના નિયમિત હોવી જોઈએ. જો આ બધી વિગતો યોગ્ય રીતે આપવામાં આવે તો વળતરમાં કોઈ વિલંબ થશે નહીં, પછી ભલે ગમે તે થાય.

નિષ્ણાતની સલાહ વ્યક્તિઓ અને પરિવારોની નાણાકીય જરૂરિયાતો અલગ અલગ હોય છે, તેઓ ક્યારેય સમાન હોતા નથી. એક વ્યૂહરચના જે એક વ્યક્તિ માટે સારી હોય તે અન્ય વ્યક્તિ માટે આકર્ષક ન હોઈ શકે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, તમારી નાણાકીય જરૂરિયાત અને ભવિષ્યના લક્ષ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને નીતિઓ પસંદ કરવી જોઈએ. જો શંકા હોય તો અમે નિષ્ણાતની સલાહ લઈ શકીએ છીએ. ઈન્ડિયા ફર્સ્ટ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીના એમડી અને સીઈઓ આરએમ વિશાખા કહે છે કે, અનિશ્ચિતતા અને મુશ્કેલ સમયમાં, માત્ર યોગ્ય રીતે પસંદ કરેલી પોલિસી જ તમારું રક્ષણ કરી શકે છે.