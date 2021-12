હૈદરાબાદ: કેટલાક લોકો માત્ર થોડા જ દિવસોમાં તેનો આખો પગાર ઉડાવી દે છે. ત્યારબાદ તેમને અનેક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. આ બધું નાણાકીય ગેરવ્યવસ્થાને કારણે છે. તેથી તણાવમુક્ત જીવન જીવવા માટે કેટલાક પૈસા બચાવવા (save some money to lead a stress-free life) યોગ્ય છે.

સુખનો 'શોર્ટ રૂટ' તપાસો

દરેક વ્યક્તિ પૈસા કમાવવા માટે સખત મહેનત કરે છે, પરંતુ તેને બચાવવા માટે થોડો રસ બતાવે છે. કેટલાક લોકો તો માત્ર એક કે બે અઠવાડિયામાં માસિક કમાણીનો ખર્ચ કરી ખિસ્સા ખાલી કરી નાખે છે અને પછી પસ્તાય છે. બસ, નાણાકીય ખાધનું એક માત્ર કારણ યોગ્ય આયોજનનો (Fiscal deficit due to lack of planning) અભાવ છે. તેને દૂર કરવાનો એક માત્ર રસ્તો છે. દેખીતી રીતે બચતની આદતોને (reducing costs and increasing saving habits) વધારવી. તેને વ્યવહારમાં મૂકવા માટે કેટલીક ટિપ્સ (Savings Tips 2021) શીખવાનો સમય છે.

આ પણ વાંચો- Super Immunity Against COVID: પ્રગતિશીલ સંક્રમણ કોવિડ 19 સામે સુપર ઇમ્યુનિટીનો વિકાસ કરે છે

બિનજરૂરી ખરીદીમાં ઘટાડો

અમુક વાર વ્યક્તિઓ બિનજરૂરી વસ્તુઓ પાછળ અઢળક ખર્ચ કરી નાખે છે. કેટલાક લોકો બહારનું ખાવા પીવામાં મોટા ભાગના પૈસા ખર્ચે છે. આ આદતો ધીમે ધીમે દુર્ગુણોમાં પરિણમે છે. લોકોને તેમની કમાણીનો સારો હિસ્સો આવી બિનજરૂરી આદતો પાછળ ખર્ચવા મજબૂર કરે છે, જેથી કરીને બચત પર એક ખાલીપો ખેંચી શકાય. ત્યારબાદ આવા વ્યક્તિઓને ઉધાર પર નિર્ભર કરવો પડે છે. આવી શરમજનક પરિસ્થિતિને ટાળવા આદતો પર આત્મનિરિક્ષણ કરવું અને બિનજરૂરી વસ્તુઓને છોડી (Reduce unnecessary expenses) દેવાનું શરૂ કરવું વધુ સારું છે. થોડા સમયની અંદર, વ્યક્તિઓ હાથમાં થોડી રોકડ રાખીને લાભ મેળવવાનું શરૂ કરશે.

સીધો રસ્તો ઠીક કરવાની જરૂર છે

ખાસ કરીને બચત માટે કમાણીમાંથી ચોક્કસ રકમ નક્કી કરવાની જરૂર છે. પગાર મેળવ્યા પછી જલદી નિર્ધારિત ભાગ સાચવવો પડશે. બાકીની રકમ સાથે ખર્ચનું આયોજન કરવું પડશે. આજ કાલ બેન્કો પગારનો એક નાનો હિસ્સો ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં ટ્રાન્સફર કરી રહી છે, જેને ઓનલાઈન બેન્કિંગમાં ચેક કરી શકાય છે. બચત કર્યા પછી જ ખર્ચનો મંત્ર યાદ રાખવો હંમેશા સારો છે.

પ્રોડક્ટ ખરીદતી વખતે લોકો હંમેશા મોંઘી વસ્તુ ખરીદવાને જ મહત્ત્વ આપે છે, જે યોગ્ય નિર્ણય નથી. જોકે, ગુણવત્તાયુક્ત વસ્તુ ખરીદવામાં કંઈ ખોટું નથી, પરંતુ તેના પર વધુ ખર્ચ કરતા પહેલા હંમેશા 2 વખત વિચારો. જો પસંદગી માત્ર ખર્ચાળ ઉત્પાદન છે. તો નિર્ણય લેતા પહેલા 24 કલાકનો સમય લેવો વધુ સારું છે. તે દરમિયાન ઉત્પાદનની આવશ્યકતા વિશે ઊંડાણપૂર્વક વિચારો. જો તમને ઊંડો વિચાર કર્યા પછી પણ તે મહત્વપૂર્ણ લાગે છે તો તે ખરીદો.

ધ્યેય કેન્દ્રિત નિર્ણયો

આ ઉપરાંત હવે શું જરૂરી છે અને લાંબા ગાળે શું જરૂરી છે. તે વિશે વિચારો અને તે મુજબ યોજના બનાવો. કારણ કે, બચત યોજના તૈયાર કરવા બંને ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. જો તમારી પાસે 3 મહિના પછી રોકડ કટોકટી હોય તો તેના વિશે કેવી રીતે જવું. એ જ રીતે વિચારો કે જો 3 વર્ષ પછી કોઈ હેતુ માટે પૈસાની જરૂરિયાત પડશે તો તે મુજબ બચતમાં વધારો (Fiscal deficit due to lack of planning) કરો. આ ઉપરાંત દરેક ધ્યેય ચોક્કસ સમય અને નાણાની માગ કરે છે. આથી તેની ગણતરી કાળજીપૂર્વક કરો પછી તમારી ગણતરીઓના આધારે વિવિધ રોકાણ વિકલ્પો વિશે વિચારો અને યોગ્ય વિકલ્પોમાં રોકાણ કરો.

આ પણ વાંચો- Illness to wellness: સ્વાસ્થ્ય વીમો લેતી વખતે આ બાબતોનું રાખશો ધ્યાન તો થશે ફાયદો...

બજેટ કી

એક એક રૂપિયાની કિંમત હોય છે. નાણાકીય નિષ્ણાતોના મતે, આપણે એ જ માનવું જરૂરી છે. આ રીતે જ આપણે ખર્ચ અને બજેટ પર ચુસ્ત નિયંત્રણ (Tight control over spending and budget) રાખી શકીશું. તેમ જ જરૂરિયાતો, લક્ઝરી અને દુર્ગુણો વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટપણે સમજવાની જરૂર છે. આખરે, નિર્ધારિત આ તમામ ખર્ચાઓને પહોંચી વળવા ચોક્કસ રકમ, પરંતુ લક્ઝરી અને દૂષણો કરતાં જરૂરિયાતોને પ્રાધાન્ય આપવાથી બજેટને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળશે. દર મહિને થોડી બચત હોવા (Increase savings from unnecessary expenses) છતાં ધીમે ધીમે સમયાંતરે નોંધપાત્ર ભંડોળ બની જશે.