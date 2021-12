ન્યુઝ ડેસ્ક: મોટા ભાગના લોકો શેર બજારો, મ્યુચ્યૂઅલ ફંડ્સ અને મની માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ વિવિધ આકર્ષક નાણાકીય સાધનોમાં (various financial instruments in money market) રોકાણ કરવા આતુર હોય છે, પરંતુ પુનરાવર્તિત શંકા જે ઘણાને સતાવે છે. તે નાણાકીય સાધનનો વળતર-ઓન-ઈન્વેસ્ટમેન્ટ (RoI) ભાગ છે, જ્યાં તેઓ નાણાં ઑફલોડ કરવા માગે છે. આ અંગે નાણાકીય સલાહકાર તુમ્મા ભારદ્વાજે પોતાનો મત (Tumma Bhardwaj, Financial Advisor on Investment) વ્યક્ત કર્યો છે. છૂટક રોકાણકાર સત્યમ કહે છે કે, હું શેર બજારમાં 15,000 રૂપિયા સુધીનું રોકાણ કરવા માગુ છું. "કયો વિકલ્પ વધુ સારો હશે?" તે પૂછે છે અને તે વિચારવા જાય છે: "શું તે સ્ટોક છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ?

શેર બજારની સારી સમજ હોય તો જ રોકાણ કરવું

નાણાકીય નિષ્ણાત તુમ્મા ભારદ્વાજે સલાહ (Tumma Bhardwaj, Financial Advisor on Investment) આપી છે કે, છૂટક રોકાણકારોએ ઈક્વિટી-આધારિત મની માર્કેટમાં અધિક્રમિક રોકાણ અભિગમનું પાલન કરવું (investing in insurance and term policies) જોઈએ. તેને વ્યવસ્થિત 'ઈક્વિટી પ્લાન' કહેવામાં આવે છે. આ અભિગમ ત્યારે જ પસંદ કરવો જોઈએ. જ્યારે એવું માનવામાં આવે કે, રોકાણ ઓછામાં ઓછા 7 વર્ષ માટે રાખવામાં આવશે. તમારે આ ત્યારે જ પસંદ કરવું જોઈએ. જ્યારે તમને શેર બજારની સારી સમજ હોય ​​અને તમે શેરની પસંદગીમાં હોવ અને સમયાંતરે તેનું અવલોકન કરી શકતા હોવ. આ અગ્રણી રોકાણકાર ચેતવણી આપે છે.

વીમા પોલિસી અંગે તુમ્મા ભારદ્વાજનો મંતવ્ય

વૈકલ્પિક વ્યૂહરચના અંગે ભારદ્વાજનું માનવું છે કે, મ્યૂચ્યૂઅલ ફંડના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ (investing in insurance and term policies) કરવું અને રાખવું શ્રેષ્ઠ છે. "શેરમાં સીધું રોકાણ કરતી વખતે જોખમ વધારે છે," તે કહે છે. 46 વર્ષીય કુમાર દર મહિને 45,000 રૂપિયા કમાય છે. તે જાણવા માંગે છે કે, શું 1 કરોડ રૂપિયાની વીમા પોલિસી ખરીદવી (investing in insurance and term policies) એ યોગ્ય પગલું છે.તો નિષ્ણાતે કહ્યું કે, તેણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે, વીમા પોલિસી (investing in insurance and term policies) તેની તમામ જવાબદારીઓને આવરી લે છે.

પહેલા ટર્મ પોલિસી અને પછી રોકાણ વિશે વિચાર કરો

ભારદ્વાજે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, સામાન્ય રીતે 65 વર્ષની ઉંમર સુધી વીમો પૂરતો હોય છે. તેની જરૂરિયાતો પર આધાર રાખીને તેણે નિર્ણય લેવો જોઈએ. તો ગૃહિણી માધવી ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને તેની 14 વર્ષની પુત્રી માટે 25,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવા માગે છે. ભારદ્વાજના મતે, માધવીએ તેના નામે વાજબી રકમમાં જીવન વીમા પોલિસી (investing in insurance and term policies) ખરીદવી જોઈએ. તે એવા લોકો માટે ટર્મ પોલિસી પણ સૂચવે છે, જેમની માધવી જેવી જ જરૂરિયાતો છે. આ માટે પહેલા ટર્મ પોલિસી અને પછી રોકાણ વિશે વિચાર કરો. તમને જોઈતા 25,000 રૂપિયાનું રોકાણ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ અને હાઈબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડમાં કરો.

વિવિધ રોકાણકારોએ માગી સલાહ

તો પ્રદીપ 6 વર્ષના લોક-ઈન સમયગાળા સાથે ગોલ્ડ ઈટીએફમાં (investing in Gold ETFs) રૂપિયાનું રોકાણ કરવા માગે છે. તેને ઓછામાં ઓછા 8 લાખ રૂપિયા સુધીની વૃદ્ધિ થવાની શક્યતા ક્યાં સુધી છે? તેવું પ્રદીપનો પ્રશ્ન છે. જોકે, ભારદ્વાજે 2 લાખ રૂપિયાનીનું રોકાણ કરીને આટલું ઊંચું વળતર મેળવવાની શક્યતા નકારી કાઢી છે. ભારદ્વાજે તેને સલાહ આપી હતી કે, જો તમે 6 વર્ષ માટે 2 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવા માગતા હોવ તો તમારે લગભગ 26 ટકા વળતર મેળવવાની જરૂર છે. તે એટલું સરળ નથી. જોખમ-વિરોધી રોકાણો સાથે પણ, લગભગ 8-13 ટકા વળતરની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. જો તમે ઉપયોગ કરવા માગતા હોવ તો આ પૈસા સોનું ખરીદવા માટે છે. તમે ગોલ્ડ ETF પસંદ (investing in Gold ETFs) કરી શકો છો અથવા જો તમને નુકસાનનો વાંધો ન હોય તો ડાઈવર્સિફાઈડ ઈક્વિટી ફંડ્સમાં રોકાણ કરો. સરેરાશ વાર્ષિક 12 ટકા વળતર સાથે તમે 6 વર્ષમાં 3,94,764 રૂપિયા કમાવવાની અપેક્ષા રાખી શકો છો.