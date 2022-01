નાલંદાઃ બિહારના નાલંદામાં બાળકોના રસીકરણમાં (Corona vaccination of adolescents in Bihar) બેદરકારી સામે આવી છે, જેનું પરિણામ 2 કિશોર ભાઈઓને ભોગવવું પડી (Negligence in Vaccination of Children in Nalanda) શકે છે. સોમવાર (3 જાન્યુઆરી)થી સમગ્ર દેશમાં 15થી 18 વયજૂથનું રસીકરણ શરૂ થયું છે. આ વયજૂથ માટે કોવેક્સિનની રસી મંજૂર કરવામાં આવી છે, પરંતુ નાલંદામાં 2 ભાઈઓને કોવેક્સિનની જગ્યાએ કોવિશિલ્ડ રસી આપવામાં આવી (Wrong Vaccination to Children in Nalanda) હતી. પીયૂષ રંજન અને આર્યન કિરણ સોમવારે રસી લેવા માટે પહોંચ્યા હતા, પરંતુ આરોગ્ય વિભાગની બેદરકારીના (Negligence of Bihar Health Department) કારણે બંને ભાઈઓને રસી આપવામાં આવી હતી, જેનું આજ સુધી બાળકો પર પરીક્ષણ પણ કરવામાં આવ્યું નથી.

વેક્સિનેશનનું સર્ટિફિકેટ પણ ખોટું અપાયું

ઉલ્લેખનીય છે કે, DCGIએ 12 વર્ષથી 18 વર્ષની વય જૂથ માટે ભારત બાયોટેકની કોવેક્સિનને ઈમરજન્સી મંજૂરી આપી હતી. ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારે 3 જાન્યુઆરીથી દેશભરમાં 15થી 18 વર્ષની વયના કિશોરો માટે રસીકરણ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ નાલંદામાં આરોગ્ય વિભાગે બેદરકારી દાખવી છે. શરૂઆતમાં બે ભાઈઓને કોવેક્સિનની જગ્યાએ કોવિશિલ્ડ રસી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ બંનેને સર્ટિફિકેટ કોવેક્સિનનું આપવામાં આવ્યું હતું.

ઓપરેટરે કહ્યું, કોવિશિલ્ડ લેવાથી કંઈ સમસ્યા નહીં થાય

પીયૂષ રંજને જણાવ્યું હતું કે, તેણે રવિવારે કોવેક્સિનનો સ્લોટ બૂક કર્યો હતો. તે સોમવારે સવારે 10 વાગ્યાની આસપાસ નાલંદા IMA હોલમાં રસીકરણ (Vaccination at Nalanda IMA Hall) માટે ગયો હતો. અહીં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સંચાલિત રસીકરણ કેન્દ્રમાં તે પહોંચ્યો હતો, જ્યાં સમગ્ર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ તેણે રસી મેળવી હતી. ત્યારપછી તેને ખબર પડી કે, તેને અને તેના ભાઈને કોવેક્સિનની જગ્યાએ કોવિશિલ્ડની રસી આપવામાં આવી (Wrong Vaccination to Children in Nalanda) છે. ત્યારબાદ જ્યારે આ અંગે પૂછવામાં આવ્યું તો ઓપરેટર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે, કોવિશિલ્ડ લેવાથી કોઈ સમસ્યા નહીં થાય.

બાળકોના વાલીઓ આરોગ્યને લઈને ચિંતામાં મૂકાયા

બાળકોને ખોટી રસી અપાયા બાદ (Wrong Vaccination to Children in Nalanda) પિતા પ્રિયા રંજન કુમારે કહ્યું કે, આરોગ્ય વિભાગની ઘોર બેદરકારી (Negligence of Bihar Health Department) છે. આ કેસમાં જ્યારે તેઓ સીએસ ઓફિસ ગયા ત્યારે તેમને દોઢ કલાક સુધી ઓબ્ઝર્વેશનમાં રાખવામાં આવ્યા હતા અને જો કોઈ સમસ્યા હશે તો મેડિકલ ટીમને તેમના ઘરે મોકલવામાં આવશે. હવે બાળકોના વાલીઓ તેમના આરોગ્યને લઈને ચિંતિત છે.

ખોટી રસી આપનારા કર્મચારીઓને હટાવાયા

તેમણે કહ્યું હતું કે, એક તરફ નાલંદામાં રસીકરણમાં બેદરકારી (Negligence of Bihar Health Department) દાખવવામાં આવી હતી. બીજી તરફ પ્રમાણપત્ર બનાવવામાં આવ્યું હતું. તેમાં પણ કોવિશિલ્ડને બદલે કોવેક્સિન લખવામાં આવ્યું છે. આરોગ્ય વિભાગ પોતાને સુરક્ષિત અને બાળકોને અસુરક્ષિત બનાવવામાં વ્યસ્ત છે. જ્યારે અમે આ અંગે ફરિયાદ કરી તો રસી આપનારા બંને કર્મચારીઓને ત્યાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. આ અંગે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તે તેઓ જાણતા નથી.

ખોટી રસી આપનારા કર્મચારીઓ પાસે મગાયો ખૂલાસો

તો આ સમગ્ર મામલા અંગે સિવિલ સર્જન ડૉ. સુનિલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, તેમને આ અંગે માહિતી મળી છે. રસી આપનારા કર્મચારી પાસેથી ખૂલાસો માગવામાં આવ્યો છે. ખરેખર જે ભૂતકાળમાં રસી આપી રહ્યો હતો. તે કોરોના પોઝિટિવ થઈ ગયો હતો. આ ભૂલ તેની જગ્યાએ નવા જીએનએમ દ્વારા કરવામાં આવી છે. જોકે, સ્વજનોને આશ્વાસન અપાયું છે. તેમને આરોગ્ય વિભાગનો નંબર આપવામાં આવ્યો છે. કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા હોય તો તેમના માટે 24 કલાક તબીબી સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.