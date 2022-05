સાન ફ્રાન્સિસ્કો: મેટા-માલિકીનું WhatsApp હવે Android, iOS, વેબ અને ડેસ્કટૉપ માટે WhatsAppના નવીનતમ સંસ્કરણોનો ઉપયોગ કરતા લોકોના (ability to react to messages to people) મેસેજનો જવાબ આપવાની ક્ષમતા રજૂ કરી રહ્યું છે. WABetaInfo અનુસાર, મેસેજ રિએક્શનનું વર્તમાન વર્ઝન છ ઇમોજી લાવે છે - લાઇક, લવ, લાફ, સરપ્રાઇઝ, સેડ અને થેંક્સ. પ્રતિક્રિયાઓ ચેટ્સ અને જૂથો માટે ઉપલબ્ધ છે અને, જ્યારે વપરાશકર્તાઓ મેસેજના બબલને ટેપ કરીને પકડી રાખે છે, ત્યારે તેઓ ઇમોજી પસંદ કરી શકે છે અને મેસેજ પર પ્રતિક્રિયા આપી શકે છે.

વપરાશકર્તાના મેસેજો પર પ્રતિક્રિયા: વપરાશકર્તાઓ પ્રતિસાદ આયકન પર (Reaction icon in Whatsapp) ટેપ કરીને કોઈપણ ઇનકમિંગ અને આઉટગોઇંગ મેસેજ પર કોણ પ્રતિક્રિયા આપે છે તે જોઈ શકે છે: મેસેજ પર પ્રતિક્રિયા આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઇમોજી સાથેના તમામ લોકોને દર્શાવતો પ્રતિભાવ માહિતી (reaction info section in Whatsapp) વિભાગ. દર વખતે જ્યારે કોઈ વપરાશકર્તાના મેસેજો પર પ્રતિક્રિયા આપે છે, ત્યારે તેમને પુશ સૂચના પ્રાપ્ત થાય (WhatsApp rolls out emoji reactions for its users) છે, જે ડિફોલ્ટ રૂપે સક્ષમ હોય છે, પરંતુ તેઓ WhatsAppમાં તમારી સૂચના સેટિંગ્સ ખોલીને પ્રતિસાદો માટે સૂચનાઓને અક્ષમ પણ કરી શકે છે.

સ્ટેટસ અપડેટ જોવાની ક્ષમતા: અહેવાલ જણાવે છે કે આ સુવિધા આખરે વધુ લોકો માટે ઉપલબ્ધ થઈ રહી છે, પરંતુ નોંધ કરો કે આ સુવિધા દરેક સુધી પહોંચવામાં સાત દિવસ જેટલો સમય લાગશે. તાજેતરના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, WhatsApp ચેટ લિસ્ટમાં જ સ્ટેટસ અપડેટ જોવાની ક્ષમતા પર કામ કરી રહ્યું છે. એપ્લિકેશનના ભવિષ્યના અપડેટ્સમાં આ સુવિધા હાલમાં વિકાસમાં છે તેથી તે હજુ સુધી બીટા ટેસ્ટર્સ માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવી નથી.